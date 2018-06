Bill Clinton i dalje smatra da je on žrtva zbog afere s Lewinsky

Bivši američki predsjednik Bill Clinton je izjavio da se nije dužan osobno ispričati Monici Lewinsky, bivšoj pripravnici u Bijeloj kući.

Lewinsky, kojoj je u to vrijeme bilo 22 godine, ostatak života obilježen je neprimjerenim seksualnim odnosima s Clintonom i svim posljedicama koje su uslijedile nakon što je njihova afera isplivala u javnost.

-Ne. Nisam. Nikad s njom nisam razgovarao. Ali javno sam nekoliko puta rekao da mi je žao - izjavio je Clinton u razgovoru za NBC.

- Ispričao sam se cijelom svijetu - izjavio je Clinton, implicirajući da je to sasvim dovoljno.

