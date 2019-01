'Bilo bi bolje da svi prehlađeni slušaju mene, a ne farmaceute'

U DORH je Ivan Pernar pozvan na ispitivanje jer je protiv njega kaznenu prijavu podnio voditelj Foruma zdravstva stranke Pametno Miroslav Harjaček. No on je iskoristio priliku došavši ispred DORH-a pa je građanima dijelio pakiranja vitamina C i davao im savjete o "čudotvornom lijeku".

Osvrnuo se na optužbe za nadriliječništvo.

- Mislim da je veća šansa da će se netko izliječiti uljem konoplje nego kemoterapijom. Jedna stvar je to što kažem, a drugo da sam liječim te ljude konopljom. Ja to sebe posprdno nazivam, kao što to i mediji čine, doktorom. Zna cijela javnost da nisam doktor, često kažem da sam medicinska sestra - izjavio je, donosi vijesti.rtl.hr

'Vidio sam da ljudi koji piju C vitamin ozdrave od prehlade'

Na upit ne misli li da svojim ponašanjem može utjecati na ljude koji imaju propisane terapije da ih prestanu uzimati te misli da je to neodgovorno, izbjegnuo je odgovor. Ponovio je tek da su ljudi ovdje "pobrkali dva pitanja" i da to nije nadriliječništvo.

- Zašto potičem ljude da piju vitamin C? Jer sam vidio da su mnogi ljudi koji su ga pili ozdravili od prehlade, riješili se gripe... Na kraju krajeva, ako odete na članke u kojima se piše protiv mene, vidjet ćete hrpu komentara koji govore da im vitamin pomaže. Da lažem, pa ne bi ti svi ljudi branili mene u komentarima. Oni koji imaju prehladu, bilo bi im bolje da slušaju mene nego farmaceute - kazao je Pernar.

- Ima znanstvenih dokaza koji kažu azitromicin da je jednako učinkovit kao vitamin C. Vi sad možete smatrati da to nije istina i da to što radim je neodgovorno, ali ako kažem da liječi ovo-ono, to nije nadriliječništvo. Sustavno me se kroz medije demonizira - istaknuo je Pernar.

Mrsić: Pernarovi savjeti vam neće pomoći

Saborski zastupnik i predsjednik stranke Demokrati Mirando Mrsić ocijenio je u četvrtak kao Kazneni zakon jasno propisuje što je nadriliječništvo, a zdravstveni savjeti zastupnika Ivana Pernara pripadaju upravo u tu kategoriju, te je pozvao Državno odvjetništvo (DORH) da reagira.

"DORH bi trebao po službenoj dužnosti reagirati na postupke saborskog zastupnika Ivana Pernaru. Njegovi istupi na društvenim mrežama ugrožavaju zdravlje građana i trebaju biti sankcionirani. Kao liječnik, hematolog i javna osoba oštro osuđujem postupke Ivana Pernara i zahtijevam od njegove stranke da se javno ogradi od njegovih istupa. U protivnom, to znači da se slažu sa nadriliječništvom Ivana Pernara", navodi Mrsić u priopćenju.

"Biste li mi povjerovali da se leukemija ili limfom liječi grljenjem stabala ili trčanjem tri kruga oko zgrade i to u lijevu stranu? Ne biste! Zašto onda vjerujete jednom populistu kojem je jedini cilj da se domogne medija, da se vitaminom C i jabučnim octom liječi ozbiljna bolest poput gripe ili da se depresija liječi šetnjom šumom. Kao što trčanjem ne možete izliječiti leukemiju, tako se ni Pernarovim savjetima ne može izliječiti gripa ili depresija", kaže Mrsić.

Pozvao je roditelje da ne slušaju Pernara.

"Pozivam sve koji su htjeli poslušati savjet zastupnika Pernara da u majčino mlijeko umiješaju vitamin C i time hrane svoje dijete da to ne čine jer mogu ozbiljno ugroziti život djeteta. Ne slušajte populiste i šarlatane, to vas može koštati života", poručio je Mrsić.