Nenad Vukašinović (52), čovjek bez jedne ruke poznatiji u medijima kao Bilogorski Mad Max i Divlji Neno, opet je pod pod utjecajem alkohol punih šest kilometara bježao policiji, piše mojportal.

Ovaj 52-godišnjak ostao je bez šake na jednoj ruci, dok mu je na drugoj ruci stroj prilikom branja kukuruza 'ostavio' samo dva prsta.

Sustavno od prosinca prošle godine čini najteže prometne prekršaje te je neslavni rekorder u sakupljanju prekršajnih prijava. Ima ih preko 100. U rodnom Prgomelju zna svaki puteljke i šumarke pa se zna dobro sakriti policiji.

U četvrtak ga je policija uhvatila da radi još jedan prekršaj, a onda je krenula za njim s upaljenim rotacijskim svjetlima kako bi ga zaustavili.

Osim što se nije htio zaustaviti, nije dopustio ni da ga preteknu tako što je cijelo vrijeme krivudao cestom kroz Čazmu i Suhaju. Zaustavio se prije ulaska u mjesto Pobjenik.

Oduzeta mu dozvola

- Utvrđeno je da je vozilom upravljao 52-godišnjak koji je alkotestiran te mu je utvrđena koncentracija alkohola od 1,27 g/kg. Nadalje je utvrđeno da je upravljao vozilom za vrijeme dok mu je pravomoćnim rješenjem vozačka dozvola oduzeta zbog neodazivanja na izvanredni zdravstveni pregled - kažu u PU bjelovarsko-bilogorskoj.

Uhitili su ga i priveli u prostorije policije te ga smjestili u posebnu prostoriju do privođenja uz optužni prijedlog na nadležni Prekršajni odjel Općinskog suda u Bjelovaru.

Vozačku dozvolu oduzeli su mu već nakon prvih prekršaja, no on za to ne mari te i dalje vozi.

Nije mu prvi put

Lani je u prosincu pobjegao policijskim presretačima između Bjelovara i Križevaca.

Snimka njegovog bijega od policije tog 9. prosinca postala je popularna na društvenim mrežama, a mediji su pratili kako se Vukašinović igra skrivača s policijom.

Vukašinović je policiji bježao i prije toga. Dosad je zbog prometnih prekršaja osuđivan više od 100 puta. Redovito odbija alkotest.

Novca za plaćanje kazni nema, pa redovito završava u zatvoru.

- Živim od 800 kuna socijalne pomoći, a u svom vlasništvu imam ral zemlje. I to je to. Ostao sam i bez pomoći koju sam imao kao hrvatski branitelj. Nikoga ne zanima što ja s dva prsta moram dotjerati traktor na njivu. Bio bih poštovan da sam počeo krasti. Ovako me policija čeka u zasjedi - rekao je jednom prilikom Vukašinović.

Po zatvorima je proveo gotovo pet godina, u Bjelovaru i u Remetincu.

No, kada izađe iz zatvora, 'Divlji Neno' opet sjedne u svoj ili tuđi auto i nastavi po starom.

Kako Zakon nalaže da se invalidna osoba može koristiti u prometu vozilima koja su prilagođena njegovim potrebama, a to Vukašinović ne čini i stalno je pod udarom zakona.