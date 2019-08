'Bio je beba kad je došao, a ime je dobio po inspektoru Rexu...'

Tužan sam. Žao mi je što više nije s nama. Rex je dio jako dobar pas i jako dobar ljubimac, priča nam Dejan Ranitović, vatrogasac DVD-a Karlovac i vlasnik njemačkog ovčara.

Rex je u noći s petka na subotu imao moždani udar. Od toga je ostao potpuno nepokretan, a vrlo ubrzo je i uginuo. Podsjetimo, Rexa je netko pretukao metalnom šipkom prošlog vikenda. Dok je Dejan bio na poslu, nepoznati lopovi pokušali su mu provaliti u kuću. U dvorištu ih je dočekao Rex kojeg su potom lopovi napali.

Foto: DVD Karlovac Bio je pod jakim sedativima i na infuziji nakon što su ga pretukli

Dejan i njegova supruga brzo su ga odvezli veterinaru. Primao je infuziju, bio je pod jakim sedativima, nije se mogao ni kretati.

- Rex se nije vjerojatno niti branio. Nisam bio tada kući, ali on nije agresivan pas. Možda je zalajao na njih, a oni su ga potom pretukli. Bio je dresiran za potražnog psa, njegov instinkt za napadom je bio tako rečeno zahrđao. On bi možda napao ako ga se stjera u kut. Ali u normalnim uvjetima neće napasti. On je odgajan da pronalazi i spašava ljude - rekao nam je Dejan.

Istaknuo je kako je Rex u trenutku smrti imao 17 mjeseci, a uzeo ga je k sebi prošle godine kada je bio još beba.

Foto: DVD Karlovac Rex je prije nekoliko dana uspio malo i prohodati. Veterinar se iznenadio

- Imamo sina i znate kako je to s djecom. Vole pse. Moj sin mu je i dao ime prema inspektoru Rexu. Uzeo sam psa, a onda mi je susjed rekao da tu u DVD-u Karlovac treniraju pse. I sam sam postao vatrogasac kako bih mogao raditi s Rexom da postane potražni pas. U listopadu ili studenom ove godine trebao je dobiti svoju licencu - dodaje vlasnik.

Nakon što su psa pretukli, on se počeo oporavljati. Budio se, a u jednom trenutku je počeo i hodati. No, nažalost, najgore se dogodilo.

- Mogli smo očekivati to. Rekao je i sam veterinar da bi mogao uginuti jer je takav oporavak riskantan. Ne znamo od čega je moždani. Moguće da je ugrušak, ali veterinar kaže kako je moguće i da je bio stres. Da su ga tako pretukli, to je bilo prestresno za njega. Bio je pravi sportaš, pravi pas. Žao mi je - zaključio je Dejan.