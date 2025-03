'Bio je odličan pravnik, ali prije svega veliki čovjek, trebao bi biti uzor svim sucima...'

Radovan Dobronić, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, preminuo je 8. ožujka u ranim jutarnjim satima, u svom domu nakon duge i teške bolesti. Njegova je smrt pogodila najbliže suradnike, od kojih je jedan glasnogovornik Vrhovnog suda Željko Pajalić.

- Svi smo u šoku bez obzira na to što je bio teško bolestan. Ne možemo vjerovati da se to dogodilo. Zapravo, sve što se događa oko nas je manje važno pred takvom strašnom činjenicom da smo ostali bez takvog čovjeka - potresen je bio sudac Vrhovnog suda Željko Pajalić nakon vijesti o smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića.

- Bio je odličan pravnik i jako dobar čovjek koji je puno toga želio napraviti, ali ta teška bolest ga je spriječila u tome - dodao je za 24sata sudac Pajalić.

U ponedjeljak će, dodao je, biti zakazana sjednica Državnog sudbenog vijeća (DSV) i tad će biti izabran vršitelj dužnosti predsjednika Vrhovnog suda. Potom, zaključio je, ide procedura za izbor novoga predsjednika.

- Njegova smrt pogodila je suce i službenike Vrhovnog suda i cijelu sudbenu vlast kojoj je bio na čelu zadnje tri i pol godine. Iako teško bolestan, obnašao je svoju dužnost do pred sam kraj - stoji u objavi Vrhovnog suda.

Sućut izrazili Milanović, Plenković, Habijan

Dodaju kako je sudac Vrhovnog suda Darko Milković, inače i predsjednik DSV-a, zakazao sjednicu vijeća u ponedjeljak. Na njoj će vijeće ovlastiti suca Vrhovnog suda da do izbora predsjednika obavlja poslove sudske uprave.

- Sudovi će i nadalje obnašati sudbenu vlast u skladu s Ustavom i zakonom. O vremenu i detaljima posljednjeg ispraćaja i komemoraciji za predsjednika Dobronića javnost će biti pravovremeno obaviještena - dodaju.

Povodom smrti Radovana Dobronića sućut su izrazili predsjednik Zoran Milanović, predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković te ministar pravosuđa i uprave Damir Habijan.

Sudac Dobronić je od 18. listopada 2021. bio na dužnosti predsjednika Vrhovnog suda, a najpoznatiji je bio po presudi Trgovačkog suda iz 2013. protiv osam banaka zbog nepoštenih odredbi u kreditima vezanim uz švicarski franak.

Upravo stoga je nakon vijesti o njegovoj smrti reagirala Udruga Franak iz koje su naveli kako su "duboko potreseni preranim odlaskom iznimnog suca i pravnika, ujedno humanista i čovjeka koji je utjelovljavao istinske ljudske vrednote".

- Želimo se oprostiti od njega zajedno sa svim ljudima koji su ga cijenili i voljeli. Radovan Dobronić bio je častan sudac i istaknuti pravnik u pravom smislu tih riječi, čovjek koji je bio primjer svakom dioniku pravosuđa i koji je vratio vjeru i nadu hrvatskim građanima u neovisnost tog istog pravosuđa i pravednu Hrvatsku.

Svima nama je još 2013. godine dao nadu u pravedan ishod nakon bankarske pljačke, kad je svojom jedinstvenom i briljantnom presudom osvijestio cjelokupnu javnost da su potrošačka prava zajamčena pravom Europske unije. Nažalost, kao i mnogi od nas dužnika, ni on nije dočekao konačan ishod koji brojni građani čekaju već dulje od desetljeća.

U jednom svom intervjuu o kreditima u švicarskom franku je rekao: ‘To je bila ogromna kontaminacija. Imamo čitavo more lošeg i pogrešnog ugovaranja promjenjive kamatne stope i valutne klauzule. Kao uzor treba uzeti Njemačku i Francusku. Gledati na to pitanje na razini njihove prakse. Njemačka na razini prakse nije imala nijedan slučaj vezan za valutnu klauzulu i švicarski franak zato što su njemačke banke bile odgovorne prema njemačkim građanima i to im nisu uopće ponudile. Nažalost, u Hrvatskoj nisu poslovale tako odgovorne banke, a k tome još te banke i nisu u hrvatskom vlasništvu.

Kao sucu njemu su još 2013. bila potpuno jasna sva pravna pitanja o kojima nažalost do dan danas odlučuju i pojedinci koji žele izvrtati europsko pravo, žele proturječiti presudama Europskog suda omogućavajući tako odugovlačenjem bankama da nezakonito zadrže novac hrvatskih građana u džepovima stranaca. Svi koji su prepreka na putu obeštećenja, što je prvi presudio Radovan Dobronić, izdajnici su hrvatskih građana i protivnici prosperiteta naše domovine.

Iako smo danas iskonski tužni i potreseni, vjerujemo da će pravno nasljeđe koje je Radovan Dobronić ostavio i put koji je osvijetlio za sve nas oštećene nezakonitim radom banaka, živjeti i biti uklesano u temelje hrvatskog pravosuđa te da ćemo jednog dana svjedočiti konačnom ostvarenju europske presude hrvatskog suca Dobronića koji je simbol naše dugogodišnje borbe protiv bankarskog nezakonitog rada.

Njegov životni put kao suca u Hrvatskoj bi trebao biti uzor svim sucima i pravnicima jer je to jedini način da se u našoj domovini konačno počne cijeniti pravi sudački integritet i stručnost, a što je Radovan Dobronić istinski svjedočio svojim likom i djelom te tako ulijevao vjeru u srozani ugled hrvatskog pravosuđa. Dragi naš suče Dobronić, počivali u miru i neka Vam je vječna slava i hvala. Udruga Franak".

Dobronić: Odgovornost je sudova za blage kazne recidivistima

Tijekom mandata, sudac Dobronić želio je mijenjati sudsku praksu, no nailazio je na veliki otpor sudaca jer je htio uvesti reda u način na koji su suci dodatno zarađivali radeći i na arbitražama, zbog čega su bili i u potencijalnom sukobu interesa, a prozivao je i suce zbog niskih kazni recidivistima kaznenih djela, o čemu je ranije govorio za 24sata.

Dao nam je veliki intervju u kojem je govorio kako je sporno da pojedini suci predavanja drže uz naknadu za neka privatna trgovačka društva.

- Kad sam proveo anketu, predsjednik jednog suda rekao mi je da nema pojma što njegovi suci predaju, kad i gdje. Pojedini suci drže predavanja za privatna društva. Predsjednik suda za to ne zna, nego sazna tek naknadno, kad mu to trgovačko društvo koje organizira predavanje pošalje poziv da dođe na predavanje kao polaznik. No da bi došao na to predavanje i vidio što njegov sudac predaje, predsjednik suda prvo mora platiti kotizaciju. To je potpuni paradoks, koji je besmislen - rekao je Dobronić.

Govorio je i o sudskim praksama.

- Kod nas dodatno zapanjuje blagonakloni stav prema recidivistima, koji su nekoliko puta počinili prekršaj obiteljskog nasilja ili neko drugo kazneno djelo. Kad promatrate evidenciju, svi su počinili prekršaje ili kaznena djela, a umjesto da dobiju strožu kaznu, oni završe s preblagom kaznom. To je odgovornost sudova koju treba mijenjati - smatrao je Dobronić.