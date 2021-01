Ladislav Sabo, vlasnik Doma za starije i nemoćne Keris u Legradu, noć je proveo u pritvoru.

Uhitili su ga u utorak nakon što su otkrili da je nastavio voditi dom unatoč zabrani, a u njemu su dvije žene preminule od korona virusa.

- Svi smo neugodno iznenađeni Sabinim postupkom. Mi nismo ni znali da mu je dozvola za dom oduzeta, dok prošle godine nije došlo do proboja korona virusa u dom. Inspekcija ga je zatvarala, ali izgleda da on nikad nije odustao od posla i samo je nastavio dalje raditi - rekao nam je zabrinuti Ivan Sabolić, načelnik općine Legrad.

Prema pisanju HRT-a, ta dozvola za rad bila mu je oduzeta još 2013., no obitelji su ostavile svoje članove Sabi na skrb.

Načelnik je brzo doznao za njegovo uhićenje, no u kakvom je statusu bio dom, općinskim vlastima nitko iz nadležnih institucija nije javio.

Sumnjiče ga za teška kaznena djela

- Mi smo imali problem zbog korona virusa, a prema nekim brojkama, imao je 24 zaražena štićenika. Mučili smo se da spriječimo proboj iz doma na druge mještane i tu smo uspjeli - rekao je Sabolić.

Policija sad Sabu sumnjiči za teška kaznena djela protiv zdravlja ljudi te širenja i prenošenje zarazne bolesti. Kako piše u Kaznenom zakonu, za to mu prijeti do dvije godine zatvora, no ako su zbog nepridržavanja mjera zaraženi i drugi ljudi, kazna zatvora raste na tri godine.

Tijekom utorka su mu pretresli dom i automobil u potrazi za dokumentacijom. Sve su izuzeli, spremili su omotnice s dokazima i odnijeli u postaju gdje će se dodatno pregledavati.

Nakon noći u ćeliji, u srijedu je ispitan pred državnim odvjetništvom koje će odlučiti hoće li tražiti istražni zatvor.

- Postupanje i dalje traje, više će se znati tijekom četvrtka - rekao je kratko glasnogovornik varaždinskog županijskog državnog odvjetništva Darko Galić.

Kako neslužbeno doznajemo, s obzirom na to da su dvije štićenice nelegalnog doma preminule, tražit će dulji pritvor. O tome bi u četvrtak trebao odlučivati istražni sudac Županijskog suda u Varaždinu pod čijom je ingerencijom kriminal u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Naime, prema istrazi, Sabo od ožujka 2020. nije primjenjivao važeće upute Zavoda za javno zdravstvo u cilju sprečavanja i suzbijanja epidemije COVID-19. Zbog toga se bolest brzo proširila među zaposlenicima i štićenicima, a dvije su žene na kraju preminule.

Lagao je koliko je štićenika u domu

Lagao je epidemiolozima o broju ljudi u domu kad su došli uzeti bris i testirati ljude na bolest. No već idućeg dana na vrata mu je pokucala izvanredna inspekcija Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pa su “zaboravljeni ljudi” naknadno testirani.

Zaražen je bio i sam Sabo, a dom je pretvoren u jednu veliku karantenu. Inspekcija je donijela rješenje kojim se Sabi zabranilo pružanje socijalne skrbi smještaja.

Podnijeli su optužni prijedlog Prekršajnom sudu i obavijestili centre socijalne skrbi da korisnicima pronađu smještaj. Tad su tek dvoje završili u udomiteljskim obiteljima.

- Obitelji isto moraju osvijestiti da ne bi smjeli smještati svoje stare u objekte za koje pružatelj nema dozvolu - rekla je HRT-u Suzana Diklić, načelnica Samostalnog sektora za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi.

Inače, nakon otkrića problema u domu 2020. samo su dvoje štićenika, od 30-ak, prebačeni u udomiteljske obitelji.

Starica otišla iz doma, smrznula se i preminula

Općinski sud u Koprivnici kaznio je Sabu s 10.000 kuna, što je Sabo platio u studenom. Inače, protiv Sabe su se unazad sedam godina vodila još dva postupka na istom sudu.

Prvi se vodio tijekom 2013., kad je izgubio dozvolu za rad i morao platiti 2000 kuna. Drugi je 2016. prebačen Visokom prekršajnom sudu.

Ono po čemu je dom također poznat je slučaj iz crne kronike iz siječnja 2016. Iz doma je tad otišla korisnica Katarina Horvat (73) te joj se izgubio svaki trag.

Tražili su je posvuda, no nažalost petog dana potrage pronašli su je mrtvu u polju. Smrznula se i preminula.

Domovi užasa posvuda su

Podsjetimo na neke od slučajeva domova za starije i nemoćne koji su zgrozili javnost i podigli alarm na uzbunu da je sustav brige o starijima, očito izmaknuo kontroli.

Veliki požar: Dom u Zagorju

Mučni slučaj potresao je Hrvatsku kada je šest ljudi poginulo je u siječnju prošle godine u požaru Doma za starije i nemoćne ‘Zelena oaza’ u Andraševcu kraj Oroslavja. Bili su smješteni u objektu kraj glavne kuće. Tijela preminulih ljudi pronašli su vatrogasci. Uzrok požara bio je kvar na grijalici. Vlasnici su uhićeni.

Nema odgovornih: Dom u Splitu

Nitko nije odgovarao ni za to što je najmanje 18 štićenika Doma za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici u Splitu preminulo 2020. nakon proboja korona virusa. Vodila se žustra polemika je li HDZ-ovac Ivan Škaričić dobro vodio dom. Inspekcija je pokazala da su poduzeli sve mjere.

Mučne fotografije: Dom u Petrinji

Mjesec dana prije potresa koji je razorio Petrinju i okolicu pojavile su se mučne fotografije žene iz Doma za starije u Mošćenici kraj Petrinje. Zbog sumnje na neljudske uvjete, ali i optužbi za otmicu reagirali su kriminalistička policija i inspekcija.