'Bio sam beba u kutiji, a sad opet moram tražiti novi dom'

Selim se ovaj vikend, pa sve pripremam, pakiram. Šest godina sam živio i radio u Lubenicama, mjesto mi je priraslo srcu. Tužan sam što moram otići. Nadam da će mi netko reći da mogu ostati, potišteno kaže Romano Faganel (41).

Život ga nije mazio, odrastao je u domovima, a na ulici je od 14. godine. Roditelji su ga ostavili u kartonskoj kutiji pred vratima riječkog brodogradilišta.

Život na ulici i u riječkom prihvatilištu 2013. zamijenio je radom u Lubenicama na Cresu, najhladnijemu mjestu na hrvatskoj obali. Radio je u galeriji Muzeja ovčarstva, bavio se vunom, upoznavao turiste s proizvodima od vune, educirao ih, pričao im o povijesti Lubenica i prodavao suvenire.

'Tajili su to od mene'

Zavolio je taj život, rad s vunom ga je opuštao, bio je predan poslu, pedantan i marljiv, a dvaput ga je Hrvatska turistička zajednica proglasila djelatnikom godine.

Turisti i mještani su ga obožavali. No sad je svemu, izgleda, došao kraj.

Udruga Ruralna otočna grupa, koja je Crkvi plaćala najam za galeriju Muzeja ovčarstva, sad nema novca za najam. Romano do 1. studenog mora izaći iz galerije, u čijem je potkrovlju živio godinama. Preselit će se u mjesto Beli na Cresu.

- Tajili su to od mene. Jedan sam dan otišao na sastanak u župu pa mi je mladi župnik rekao da se o tome pričalo već dulje, ali sad je odluka konačna i tako stvari stoje. Muzej vune će ostati, ali galerija se zatvara - priča nam bivši beskućnik, koji je posljednjih šest godina potpuno okrenuo svoj život nabolje.

Preselit će u mjesto Beli

Ljetos, kad smo ga posjetili, priznao nam je da se sam nije puno promijenio, no kako je rekao, promijenilo se sve oko njega.

- U Belom ću živjeti u kućici. Neću imati cimera, ali imam svoje pse - skromno nam govori. Zasad još nema plan što će raditi, ali ne gubi nadu. Pokušat će naći posao preko javnih radova, primjerice na održavanju staza za šetanje. Volio bih da je odluka privremena, no sve, kaže, ovisi o Crkvi. Ni sam ne zna zašto je sve moralo biti tako, a u šali kaže: “Ma vjerojatno ni oni sami ne znaju”.

Mještani su ga prihvatili

S Romanom, koji će se odseliti, Lubenice će ovu zimu prvi put dočekati gotovo potpuno prazne. I dok ljeti kroz mjesto prođe oko 600 ljudi, tijekom godine tamo živi svega šestero ljudi.

Zimi će sad ostati samo baka Maria (85).

- To je baš užasno velika šteta, nakon svih tih godina. Mještani su me odlično prihvatili i ja sam se jako naviknuo na njih. Svima nam je žao. Puno ljudi i turista mi govori da im je žao. Nadam se da me ipak neće zaboraviti - zaključuje Romano.

