'Bio sam u logoru, a neki tvrde da ni nisam bio u Vukovaru...'

Bivši ministar branitelja Predrag Fred Matić i član SDP-a osvrnuo se, gostujući u 24sata, na 'preokret vrijednosti' u današnjoj hrvatskoj politici.

- Nažalost, to je donio dolazak Tomislava Karamarka hrvatsku politiku. Volim istaknuti, kažu da on privatno nije loš čovjek, no pustio je 'duhove iz boce' i Hrvatska se, po mojoj slobodnoj procjeni, narednih 15 godina iz toga neće izvući. Pogledajte likove koji sjede u Saboru, to je Karamarkova ekipa koje se Plenković nije uspio rješiti. Promoviraju teško nazadnjaštvo. Borili smo se za demokraciju, među ostalim i ja, iako po nekima nisam bio u Vukovaru i u logoru sam 'uživao'. Kao šef kabineta ministra Njavre bio sam vukovarski junak i heroj Domovinskog rata, a kad sam ušao u SDP to više nije bila istina - rekao je Matić.

- Svatko je imao život prije rata, radili su poslove za koje je trebala moralno-politička podobnost. Zvali su me prijatelji iz Vukovara i rekli da su ih zvali u onih godinu i pol dana šatoraških prosvjeda tražeći da im daju nešto da mi napakiraju, ali eto nemaju ništa. Sada imaju tisuću razloga da podižu šatore diljem Zagreba, od Markova trga i Pantovčaka i dalje, ali su izvođači radova jedne te iste stranke, osnovane su od HDZ-a. Isti ljudi 25 godina maltretiraju Hrvatsku, uspjeli su na neki način ogaditi narodu i hrvatske branitelje, jednu od najboljih kategorija ljudi - zaključio je Matić.

Kazao je kako je cijela Hrvatska je bankomat HDZ-a.

- Oni dobro žive i oni misle da je hrvatski proračun torba Sport Billyja iz koje se novci samo vade - kaže.

Na opasku da se ni vlada SDP-a, u čijem je mandatu bio ministar, nije proslavila reformskim zahvatima, Matić je kazao da je Milanovićeva vlada bar 'upristojila zemlju'.

