Bio u hotelu s kćeri, u sobu im upala policija: 'Vi ste pedofil'

Otac koji je sa svojom kćeri tinejdžericom odsjeo u hotelu doživio je šok kada im je, zbog optužbi za pedofiliju, policija upala u sobu i pretražila ju. Stigli su na poziv sumnjičavog osoblja hotela.

Karl Pollard (46) i njegova kći Stephanie (14) doputovali su u hotel Travelodge u britanskom Macclesfieldu kako bi posjetili svoju majku i baku koja boluje od raka. Njihova vožnja iz Walesa trajala je četiri sata.

- Nisam mogao vjerovati, u jednom trenutku sam prao zube, a minutu poslije proglasili su me pedofilom. Mojoj majci nedavno su dijagnosticirali rak grla i ne znam koliko joj je još života ostalo. Zbog toga sam odlučio povesti Stephanie da vidi baku prije nego joj počne terapija, rekao je Karl.

Pollard je rezervirao sobu s bračnim krevetom jer je jedino ona preostala u hotelu.

- Kad smo stigli recepcionar me čudno gledao, ali nisam tome pridavao veliki značaj. Otišli smo se raspakirati i planirali krenuti k mojoj majci. Nekoliko minuta kasnije netko mi je zakucao na vrata. Bila je to policajka pa sam pomislio da se nešto dogodilo mojoj majci ili ženi. No, tada mi je rekao da su ga zvali s recepcije i da sumnjaju da sam pedofil koji zavodi maloljetne djevojčice, priča Karl.

Foto: Facebook

Dodaje i da su njega i kći ispitivali u odvojenim sobama i kaže da je policajki morao odgovoriti na gomilu pitanja kako bi dokazao da je na put došao sa svojom kćeri, piše Daily Mail.

Iako tvrdi da od hotela nije dobio povrat novca za sobu, glasnogovornik Travelodgea objavio je priopćenje u kojem navodi da su se Pollardu ispričali i vratili mu 150 funti koliko je stajalo noćenje. Tvrdi i da su slične akcije u prošlosti pomogle mladim ljudima i izvukle ih iz opasnih situacija.,

Glasnogovornik policije kaže da je osoblje hotela postupilo ispravno kad je prijavilo "sumnjive goste".