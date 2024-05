Biolog secirao najotrovniju ribu na svijetu: 'Jako sam se bojao. Uskoro će ih biti pun Jadran...'

Najotrovniju ribu na svijetu, srebrnoprugu napuhaču (ribu fugu u japanskoj gastronomiji), koja se pojavila u ovom dijelu Jadrana, secirao je morski biolog dr. sc. Neven Iveša. Ribu koja ima otrov 1200 puta jači od cijanida na udicu je ulovio ribar u medulinskom zaljevu. Pojela mu je sve udice.

Ovo nije prvi put da je otrovna morska neman ulovljena u ovom dijelu Jadrana. Još 2012. godine detektirana je u Jadranu, a nekoliko godina kasnije uočena je i kod Pašmana. Dr. Iveša analizirao joj je sadržaj želuca, a i sam je priznao da je osjećao neopisiv strah prilikom obrade.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:49 U Hrvatskoj je ulovljena srebrenopruga napuhača, najotrovnija riba na svijetu | Video: Fakultet prirodnih znanosti u Puli

- Radi se o jednoj napuhači. Kad sam je secirao, u utrobi sam pronašao još tri udice, uz udicu koja je visila iz usta. Gospodin koji ju je ulovio pretpostavio je da ih je više jer mu je stalno nešto kidalo udice. I to vrlo brzo. Ta riba spada u skupinu četverozupki i ima zube koji mogu bez problema lomiti i metal. U pojedinim područjima u kojima prirodno obitava zabilježeni su ugrizi tih riba i napadi na čovjeka. Zubi joj rastu cijeli život i postaju veći i jači. Vrlo je opasna zbog ugriza, a radi štete i ribarima. Moja teorija je da je došla prateći plutajući otpad u moru koji struje nose Jadranom. Ova vrsta nema tendenciju skupljanja u plove jer to nije njezino uobičajeno ponašanje - objasnio je Iveša.

Potvrdio je to teorijom svih silnih udica koje su pronađene u želucu proždrljive otrovnice. Očito je bila vrlo gladna. Biolog kaže da najviše tog otrova, neurotoksina, ona ima u jetri, ali i u drugim tkivima.

- Kod nje je bitna ta sluz koja se izlučuje jer ona nema ljuske. Štiti se putem sluzi, koja je otrovna. Ali ne znamo još u kojoj mjeri. Ta riba otrov sintetizira na osnovi hrane koju jede. Pitanje je ima li u Jadranu te hrane koja može koristiti kao osnova za sintezu tog otrova. Na njega još moramo odgovoriti u suradnji sa splitskim kolegama, koji će taj otrov izolirati - naveo je Iveša.

Riba je trenutno zaleđena i to nije problem jer otrov nije termolabilan ni na kakav način, osim izlaganjem vrlo visokim temperaturama. Zato je u cijeloj Europskoj uniji zabranjeno jesti tu ribu.

- Ta riba je prvi put u Jadranu nađena 2012. godine, a sad je došla i u sjeverni Jadran, gdje je more bogato hranom. To je zabrinjavajuće. Zbog globalnog zatopljenja i povećanja maritimnog prometa moguće je da ih u skoroj budućnosti bude mnogo više u našemu moru. Izračunali smo da će se do 2050. godine maritimni promet povećati i do deset puta. I onda, uz globalno zatopljenje te povećanje temperature mora, povećan promet i balastne vode, možemo reći da će tih i sličnih vrsta biti sve više - šokantan je odgovor stručnjaka. Olakotna je okolnost što, kako kaže Iveša, napuhače neće moći u sjevernom Jadranu stvoriti ozbiljnu populaciju, ali u južnom vjerojatno hoće.

- U sjevernom Jadranu neće jer je tu za njih zimi hladno, a to je nepremostiva prepreka da mogu cijelu godinu obitavati na tom području - dodao je.

Kod nas je zabranjena za konzumaciju, upravo zbog vrlo snažnog otrova, koji dovodi do smrti, ali negdje je delicija. Jedna jetra ribe fugu može usmrtiti pet odraslih muškaraca zbog tetrodotoksina, koji je 1200 puta otrovniji od cijanida.

- Bojao sam se jako. Ne na prvu jer nisam odmah spoznao koliko je taj otrov fatalan. Na početku nisam imao osjećaj da je to nešto tako opasno. Ali kad sam proučio literaturu i uvidio da postoji niz smrtnih slučajeva, poslije sam se dosta preplašio. Nekako sam nakon seciranja imao osjećaj da me cijelo tijelo svrbi. Da budem do kraja iskren, brojio sam minute koliko je procijenjeno vrijeme unutar kojeg njezin otrov ubija. To je u roku od 10 minuta, do najviše sat vremena. Kad je prošao taj sat, odahnuo sam. Razlog seciranja bio je vidjeti što je imala u želucu - kazao je.

Na temelju sadržaja želuca ustanovio je da jede morske beskralježnjake, rakove, školjkaše, puževe, ježince... Te je ostatke Iveša pronašao u njezinu želucu.

Spora riba koja u Jadranu nema neprijatelja

Riječ je o vrlo sporoj ribi. Čim je netko spor u moru, to znači da mora imati nešto kako bi se obranio od neprijatelja. Ona ima ubojiti otrov, a njome se hrane neke srodne ribe. Ali mi takvih vrsta u Jadranu imamo vrlo malo ili ih uopće nemamo i zato ona nema prirodnog neprijatelja.