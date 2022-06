Biopesticidi bi mogli riješiti i problem hrvatske birokracije

Masovni pomor pčela ove godine zabilježen je u četiri županije, a najnovije prijavljene štete pčelara u Bilogori obuhvaćaju deset milijuna ubijenih pčela samo u posljednja dva tjedna. Razlog svakog masovnog odumiranja pčela u Hrvatskoj neispravno je korištenje pesticida, i to uglavnom onih čije je korištenje izravno na biljkama u našoj zemlji i Europskoj uniji zabranjeno zakonom. Naime, tvari poput klorpirifosa, fipronila i fipronilsulfona, osim što imaju insekticidno djelovanje na nametnike, djeluju toksično na velike grupe organizama na nedovoljno selektivan način. Drugim riječima: nestručno, nezakonito i prekomjerno korištenje tih pesticida, osim što djeluje toksično na krucijalne dijelove ekosustava o kojima ovisi poljoprivreda, poput pčela, također se bioakumulira u hranidbenim lancima, pa se tako može naći i u hrani za ljude, poput jaja i mesa peradi, ali u konačnici može završiti i u medu. Pri korištenju pesticida poljoprivrednici su dužni pravodobno obavijestiti pčelare kako bi oni mogli zatvoriti košnice, no to ne rade redovito. Zašto? Pa velikim dijelom zato što bi onda morali priznati da koriste nedopuštena sredstva koja su prokrijumčarili u prtljažniku iz susjednih zemalja, doziraju pesticide lopatom, te službeno potvrdili da su prespavali nastavu biologije i kemije u osnovnoj školi. Proizvođači pesticida zazivaju više edukacije, no neki su poljoprivrednici na nju očito i dalje rezistentni. Jedino visoke kazne mogu promijeniti ponašanje. Neke zemlje, poput Njemačke i Grčke, čak su išle toliko daleko da su nedavno uvele zatvorske kazne za sve aktivnosti povezane s krivotvorenim pesticidima.