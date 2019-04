'Biskup Košić je na misi tražio da damo potpis Marijani Petir'

Dosta nam je politike s oltara. Dođemo na misu zbog vjere, a onda slušamo poruke biskupa Košića da damo potpis za Marijanu Petir. Vidno ljutit ispričao nam je čitatelj koji je bio na nedjeljnoj misi u crkvi sv. Ilije u Donjim Kukuruzarima, dva dana prije roka predavanja popisa kandidata za Europski parlament. Dodao je kako je isto napravio svećenik u sv. Antunu Padovanu u Hrvatskoj Kostajnici i ostalim crkvama na području Sisačko-moslavačke županije.

- Nije to prvi put da nam svećenici poručuju, odnosno preporučuju što bismo kao vjernici trebali raditi. Politici nije mjesto u crkvi, jer da nam je do politike, onda bismo na misu išli u Sabor, a ne u crkvu - dodao je naš čitatelj.

Za komentar smo pitali i Sisačku biskupiju.

- Biskup je samo odobrio da se skupljaju potpisi za Marijanu Petir pred crkvama, i to nije bila nikakva izvanredna aktivnost jer su se tako, primjerice, skupljali potpisi i za inicijativu Željke Markić - pojasnili su u njihovu Uredu za odnose s javnošću.

Petir: Građani su sami ponudili pomoć u prikupljanju potpisa

Marijana Petir nam je detaljno opisala kako je u dva dana prikupila 11.361 potpis. No iako smo je pitali koliko joj znači podrška biskupa Vlade Košića, nije ga ni spomenula, kao ni prikupljanje potpisa pred crkvama. Ponovila je da je odbila ponudu premijera Plenkovića da se učlani u HDZ kako bi bila na listi pa nastavila: 'U subotu sam bila s više od stotinjak predstavnika različitih udruga uzgajivača konja, gdje sam im na skupštini njihova Saveza objašnjavala reformu Zajedničke poljoprivredne politike. Oni su me pitali kako to da ne izlazim na izbore i tko će ih zastupati. Javile su se i mnoge druge udruge poljoprivrednika, ali i građani pojedinačno s istim pitanjem'.

Ističe kako nije imala ništa pripremljeno, jer da jest, odmah bi tamo krenula s prikupljanjem potpisa. Građani su se u nedjelju sami, kaže, ponudili da joj pomognu u prikupljanju.

Zbog neradnog dana na raspolaganju je, kaže, imala samo svoj ured u Zvonimirovoj ulici. Sutradan poslijepodne je od Grada Zagreba tražila odobrenje za tri lokacije, no nisu stigli tražiti štandove.

- Volonteri su posudili stolove iz obližnjih kafića, a na Tomislavu trgu čak ni to nismo imali - kaže Petir.

Građanima se prezentirala uz stari banner koji dobiju svi parlamentarci te je imala i letke od lani.

O Košiću ni riječi.