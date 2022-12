Biskup Košić napao je kobasice na Adventu: 'Otimaju nam duh Božića i iskrivljuju bit blagdana'

Kad bih vam trebao ukratko, samo s par riječi, opisati što je Božić i kakvo on značenje ima, rekao bih jednostavno: Božić je mali Bog, novorođeno dijete Isus koji je rođen u Betlehemu od majke Marije, rekao je u božićnoj čestitki sisački biskup Vlado Košić.

Biskup je osim prigodne poruke vjernicima kritizirao adventske sajmove u gradovima diljem Hrvatske.

- Nekima se to ne sviđa što kažem jer misle da je Božić univerzalni blagdan radosti, veselja, praznik zime, djedova koji nose darove djeci, sobova koji voze saonice i vila koje ih prate. Čak vole kazati da je to božićna priča ili božićna bajka. Jednako tako proglašavaju svoje gradove božićnim gradovima ili u novije vrijeme adventskim pa slave Advent u Zagrebu, Advent u Sisku, Advent u Petrinji… - poručio je biskup.

- No, to je ipak netočno i treba upozoriti da je advent kršćansko iščekivanje Božića, a prodaja kobasica, zelja, mladog vina i sl. je sajam, koji bi – kad se već to događa u vremenu adventa – mogli nazvati adventski sajam, a ne advent - objasnio je.

Potom je i sam objasnio zašto se to događa.

- Jer se time iskrivljuje izvorni sadržaj koji je sadržaj adventa, koji je rekoh kršćansko vrijeme priprave za Božić, a u nabrojenim sajmovima često nema baš ničega što bi bilo kršćansko iščekivanje Božića. Je li to samo kronološko podudaranje ili je intencija u tome da se Božiću, kao i adventu, oduzme njegov pravi smisao? - kazao je Košić.

