Bistra tuguje zbog smrti majke i djeteta: 'Nikad s njima nije bilo problema, ne možemo doći sebi'

Svi smo u šoku, čuli smo da je policija našla tijela, ali još ne znamo točno što se dogodilo. U svakom slučaju, ne možemo vjerovati da je naše malo mjesto zadesila takva tragedija, još pod dojmom govorili su susjedi majke i djeteta čija su tijela pronađena u ponedjeljak popodne u kući na području Donje Bistre.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI

Kako je kratko izvijestila zagrebačka policija, oko 12.30 sati temeljem dojave člana obitelji na području Donje Bistre u obiteljskoj kući pronađena su dva tijela bez znakova života.

- Prema dosad utvrđenom na mjestu događaja, po vidljivim ozljedama, radi se o nasilnoj smrti majke i djeteta. Kriminalističko istraživanje je u tijeku - kratko je izvijestila zagrebačka policija.

Do završetka ovog izdanja još je trajao policijski očevid. Kako neslužbeno doznajemo, beživotna tijela navodno je pronašao ženin partner i odmah pozvao policiju. Prema prvim informacijama, najvjerojatnije je riječ o ubojstvu i samoubojstvu, odnosno sumnja se da je majka ubila dijete, a zatim presudila sebi. No do završetka očevida i rezultata obdukcije, koja će se obaviti na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku na zagrebačkoj Šalati, istražitelji ne odbacuju nijednu mogućnost, pa ni onu da je riječ o nečemu drugome.

Neslužbeno doznajemo i kako se radi o ozljedama nanesenima nekim oštrim predmetom, odnosno sumnja se da je kao sredstvo počinjenja korišteno hladno oružje.

U selu nam kažu da je bila riječ o mladoj obitelji, koja se u kuću na području Bistre doselila nedavno te su živjeli kao podstanari. Oboje su bili zaposleni, kažu mještani.

- Nikad nije bilo nikakvih problema s njima. Ona se znala požaliti da se ne osjeća dobro, da joj je dosta svega, no to svi govorimo ponekad. Ni sanjali nismo da bi mogla učiniti ovako nešto - govorili su vidno šokirani susjedi obitelji.

Kako neslužbeno doznajemo, policija u obitelji nikad nije intervenirala, nisu im bili poznati od ranije.

Kontaktirali smo i načelnika Općine Bistre, Danijela Drviša, no on nije želio ništa komentirati, tek nas je, za sve informacije, uputio na policiju. O događaju su se oglasili i iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

- Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike užasnuto je tragičnim događajem u Donjoj Bistri. Do sada u obitelji nije bilo postupanja iz domene nasilja u obitelji, no odmah po saznanju nesretnog događaja žurno smo u nadležni Centar za socijalnu skrb uputili upravni nadzor kako bismo ispitali sve okolnosti. Obitelj je mjesto gdje bi djeca trebala biti sigurna i zaštićena, ali nažalost događaji poput ovoga pokazuju nam da nije uvijek tako. Kroz aktivnosti Ministarstva trudimo se djelovati sveobuhvatno - zakonodavno kroz reformu sustava socijalne skrbi te medijski kroz nacionalne kampanje, kojima je cilj osvijestiti javnost o neprihvatljivosti nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Kako bi se osigurala pomoć za žrtve nasilja u obitelji uspostavljena je i besplatna 24-satna telefonska linija 116 006 koja radi i vikendima i blagdanima te koja je zaprimila stotine poziva od svog pokretanja i pomogla brojnim žrtvama. Odgovornost je svih, od sustava do svakoga od nas pojedinačno, da učinimo sve što je u našoj moći da zaštitimo ranjive skupine društva - svaki oblik nasilja mora se prijaviti, a žrtvi pomoći. Jedino tako možemo, korak po korak, biti bolje društvo s nultom tolerancijom na nasilje - poručili su iz ministarstva.

Najčitaniji članci