Bit će i blizu 40°C! Vlažna masa s Atlantika mogla bi donijeti žestoke oluje sljedeći tjedan

Pretežno sunčano i toplije, temperature između 20 i 25 stupnjeva, u Dalmaciji i 28, prognoza je DHMZ-a za petak. Subota će biti još toplija s još više sunca. Nakon hladnijih dana u kojima smo se budili i na 13 stupnjeva, stižu ljetne vrućine, pogotovo početak i sredina sljedećeg tjedna kad će biti i 35 stupnjeva.

Kako piše Istramet, bit ćemo i blizu 40 stupnjeva, ali sa zapada Europe prijeti vlažna i hladna zračna masa s Antlantika koja bi mogla biti uzrok žešćim olujama.

Hrvatska danas

Djelomice, u Dalmaciji i na istoku Hrvatske i pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro uz obalu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 25, u Dalmaciji i do 28 °C, piše DHMZ.

Hrvatska sutra

Pretežno sunčano, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti povremeno s umjerenom naoblakom. Poslijepodne postoji mala vjerojatnost za kratkotrajni pljusak u Gorskom kotaru i na širem riječkom području. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 8 do 13, na Jadranu od 15 do 20 °C. Najviša dnevna između 25 i 29 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.