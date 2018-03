'Bit ću ti otac, brat i ljubavnik, a seks je akontacija za posao...'

Predsjednika općine Brus u Srbiji Milutina Jeličića Jutku deset žena je prijavilo za nasilje, a neke od njih progovorile su javno. Kako javlja Kurir, riječ je o različitim profilima žena, većinom između 30 i 40 godina, koje su imale neki problem zbog kojeg su se obratile Jeličiću. On je to tumačio kao slabost, što ih je u njegovim očima, vjerojatno činilo lakom metom.

Marija Lukić je dvije godine radila kao Jeličićeva tajnica i u tom vremenu on joj je poslao više od 15.000 lascivnih i vulgarnih SMS poruka u kojima je poziva da bude intimna s njim. U porukama se može vidjeti da je seksom ucjenjivao kako bi joj osigurao napredovanje u poslu.

Foto: Screenshot/Prva.RS Marija Lukić

- Uznemiravanje je bilo konstantno, govorio je svakakve stvari, slao poruke. Jednom prilikom me je na silu poljubio - rekla je Marija Lukić za “Blic”.

O tome da je poljubac bio na silu i mimo volje mlade žene, svjedoči i poruka koju joj je nakon tog incidenta poslao, a koju je ona kasnije predala policiji.

- Izvini što sam te malo ljubio danas, malo nasilno mimo tvoje želje i volje. Neću više, glupo je što ovo radim jednostrano - napisao je Jeličić, a “Blic” je tu poruku i objavio.

Foto: Screenshot/Prva.RS

- U siječnju ove godine rekao mi je da od njega ne očekujem ništa ako nemam seksualni odnos s njim - kazala je Marija Lukić.

'Njegovi su me natjerali da obrišem sve poruke'

Zbog konstantnog pritiska i uznemiravanja, Lukić je u listopadu prošle godine potražila stručnu pomoć psihijatra. A kada više nije mogla izdržati, sve poruke je objavila na Facebooku.

- Poslije toga, u gradu su me presrela trojica njegovih 'batinaša', sjeli smo u restoran, a oni su me natjerali da obrišem poruke i napišem da ništa od toga nije istina. Morala sam to uraditi, prijetili su mi - navela je Lukićeva za Kurir.

Srećom, netko od gostiju restorana čuo je razgovor i prijavio slučaj policiji, poslije čega joj je stigao poziv da se javi policiji kako bi dala izjavu.

I cijeli slučaj se počeo odmotavati...

Marija Lukić je udana i majka dvoje djece, zbog neugodnosti posljednjih mjesec dana nije išla na posao. Zbog prijetnji je napustila svoj stan i sklonila se sa djecom koja također jedno vrijeme nisu išla u školu.

Foto: Screenshot/Prva.RS

'Nasrnuo je na mene i gurnuo mi ruku pod suknju'

Tridesetogodišnja Snežana Bojić druga je žena koja je smogla snage prijaviti seksualno uznemiravanje Milutina Jeličića Jutke. Njezin otac Andreja Bojić i Jutka se poznaju cijeli život, išli su u školu zajedno.

Kada je diplomirala, dugo je bila bez posla, pa je Bojić pozvao Jeličića i zamolio ga za uslugu.

- Pitao sam da je ubaci da radi nešto, nije joj potrebna plaća, nego samo da joj podignemo moral - ispričao je Bojić.

Poslije nekoliko dana, stigao je poziv i Snežana je zaposlena u Narodnoj biblioteci. Tada su počeli problemi...

Jeličić je dolazio često i govorio joj razne neprimjerene komentare, što je Snežana ignorirala.

- Jednom kada je došao u biblioteku, tražio je da mu skuham kavu. Kad sam krenula kuhati, rekao je kako će mi biti i otac i brat i ljubavnik, da se trebam ljubiti s njim i da sve ostane ispod kamena te da ne kažem tati. Kada sam ga pitala kako ga nije sram da mi se tako obraća, zatvorio je vrata, nasrnuo na mene i gurnuo mi ruku pod suknju. Istrgnula sam se i pobjegla - povjerila se Snežana Bojić za Kurir.

Nakon toga završila je na psihijatriji gdje je bila 12 dana.

Andreja Bojić kaže da je zahvalan Mariji Lukić što je prva istupila javno, jer su se zahvaljujući njoj on i njegova kći ohrabrili.

- Ne interesira me što će biti s njim, ne želim mu zlo. Samo hoću da je moje dijete zdravo i da se ovo više nikome ne dogodi - rekao je Bojić.

'Govorio je vulgarne stvari i krenuo rukom prema mojem međunožju'

Sandra Milanović je više puta bila kod Jeličića i molila ga da ju zaposlili kao odgajateljica za što se školovala.

- Već nakon prvog sastanka, nisam još ni izašla iz njegovog ureda, pustio mi je poruku da ga uzbuđujem - kaže Sandra Milanović.

Svaki susret završavao se na sličan način, uz gomilu nasrtaja i uznemiravanja. Milanovićeva i Jeličić su članovi iste stranke, pa je jednom prilikom dobila zadatak da dođe u centralu stranke u Brusu i da mu objasni nešto na računalu.

- Zvao me baš u trenutku kada je tajnica napustila stranku i otišla po djecu u vrtić. Odmah se počeo ponašati neprimjereno i izgovarati vulgarne stvari. Krenuo je rukom prema mojim nogama i međunožju, a onda sam ustala. Ja sam se otimala kako bi izašla iz kancelarije, a on me je uvlačio unutra. Jedva sam pobjegla - kazala je Sandra Milanović.

Navodi da je više puta upozoravala Jutku da “drži čvrsto remen na hlačama, da sebi ne bi napravio problem”, ali ju nije poslušao.

- Govorio je da je seks akontacija za zapošljavanje - navodi ona.

Kaže da je Jeličić prvo obećavao stalni posao, a kako je uočavao njezino odbijanje, ponuda je padala.

Kako "Blic" neslužbeno saznaje, do sada je desetak žena prijavilo da ih je Jeličić seksualno uznemiravao, a po nalogu Višeg tužiteljstva u Kruševcu, za sada je izjavu policiji dalo njih pet. Idućih dana trebale bi se saslušati i ostale žrtve.

Jeličić: Sve što su izjavile je laž. To je medijska hajka protiv mene

Milutin Jeličić progovorio je za emisiju Exploziv televizije Prva.RS.

- Sve ovo je medijska hajka protiv mene i moje obitelji. Radim svoj posao ozbiljno i odgovorno. Što će tiče općine Brus, uspješno je vodim, gledam da pomognem svakom. Neki su to zloupotrijebili lažno se predstavljajući. Nisam nasjedao na ucjene i na provokacije. Sve što su izjavile te osobe je laž i ja sam podnio Tužiteljstvu krivične prijave. Nadležni organi radit će svoj posao i utvrdit će se gdje je istina i tko je u pravu - kazao je Jeličić.

POGLEDAJTE VIDEO: