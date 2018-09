'Biti u Staljinovom gulagu nije bilo loše, tamo su svi uživali...'

Brutalni radni kampovi za 'neprijatelje države', zloglasni logori pod Staljinovom dikitaturom nisu sigurno bila, poznato je svima, mjesta za odmor i edukaciju. No, određeni mladi ljudi, točnije studenti LGBT zajednice londonskog Goldsmith fakulteta ne misle tako. Oni su uvjereni da je odlazak u Staljinov gulag bilo neponovljivo iskustvo. Vjerojatno i jest, ali ne u pozitivnom smislu.

#Gulags were 'compassionate', 'educational' institutions, say trans rights campaigners #GoldsmithsUniversity https://t.co/OVW8uNpIFG via @telegraphnews