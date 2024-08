Bitka za kuće u Žrnovnici trajala je cijeli dan i noć: 'Bez sna smo. Požar ne gasimo, nego gazimo!'

Velika tuga, što reći, cilu noć nismo spavali. Gledam ove mlade momke, bore se, spašavaju... Srića je ta što je vitar sad pogura plamen dalje od kuća. Sve je to stara šikara, još se nije oporavilo ni od požara 2017. godine. Bože. što je ono tek bilo... Kćer i unučad bili su tad kod nas, nismo dvojili ni minute, odma' smo napustili kuću, kaže nam 70-godišnja Žrnovčanka.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Pokretanje videa... 00:59 [TOP 3 VIJESTI DANA] Vatrogasci su se cijelu noć borili s buktinjom kraj Splita: ‘To je bio užas’ | Video: 24sata/Video

Pepeo i dim prekrili su Split i okolno područje nakon velikog požara koji je zahvatio područje Žrnovnice i Donjeg Sitnog. Oluja i kiša, koja je trebala donijeti osvježenje građanima Splita i okolice, donijela je još veće probleme. Udari munje izazvali su požar koji se već tri dana širi. U srijedu je na terenu oko 300 vatrogasaca koji se bore protiv vatrene stihije.

Obranili sve objekte

Iza vatrogasaca je teška noć, požar se probio do Podstrane i Donjeg Sitnog, ali vatrogasci su uspjeli obraniti sve objekte. U ovom trenutku nema otvorene vatre i vrši se sanacija opožarenih dijelova te su uvedene nove vatrogasna snage, a od jutra djeluju i dva kanadera. Hvala građanima koji su bili na pomoći i molimo da se i dalje pridržavaju uputa nadležnih službi dok god požar ne bude u potpunosti ugašen - rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Žrnovnica: Vatra ušla u naselje | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na požarištu vlada pustoš. Crni, spaljeni ostaci niskog raslinja i grmlja protežu se kilometrima, dok gusti dim još lebdi zrakom. Policijske barikade blokiraju prilaze, promet je zatvoren, a na prilazima su se stvorile prometne gužve što zabrinutih građana, što turista, koji se teško snalaze u prometnom kolapsu. Vatrogasna vozila stoje u nizu, svjetlima probijaju dim. Premoreni vatrogasci izlaze iz vozila, prekriveni pepelom i čađom, iscrpljeni... Zrakom se širi miris spaljene zemlje, dok zvuk pucketanja drveća podsjeća kako bitka s plamenom još nije gotova.

- Momci iz Torcide su nam došli pomoći, pitali nas sve, što treba. Bili su tu momci iz DVD-a Pakoštana, koji su došli pitati s koje strane je najbolje prići. Kanaderi su došli jutros, plamen je došao svega 30, 40 metara od prve kuće u Gornjem Sitnom. Ovo je kao i barut, trava je velika, to se širi samo takvom brzinom. Jutros, kad su došli kanaderi, ja se ne mogu začuditi koji su to profesionalci. Mi ih gledamo, mislimo da će udrit' u Mosor koliko nisko lete, u p**ku materinu, to se okrene, zaleti i ispusti vodu. Svaka im čast - kaže nam Frane Gruica, mještanin Gornjeg Sitnog.

Žrnovnica: Vatra ušla u naselje | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nažalost, tri vatrogasca su ozlijeđena tijekom borbe s vatrenom stihijom. Nasreću, kako doznajemo, nije riječ o teškim ozljedama.

- Jedan je imao uganuće koljena, drugi ima lakšu ozljedu oka, a treći je uganuo nogu - izvijestili su Hinu iz splitskog Županijskog vatrogasnog središta.

U pomoć na požarištu stiglo je 71 vatrogasno vozilo iz operativnih postrojbi Splita, Omiša, Kaštela, Trogira, Solina i Sinja, kao i iz interventnih vatrogasnih postrojbi Zadra, Šibenika i Splita. Uz lokalne snage, angažirane su i izvanredne dislokacije sa šireg područja, uključujući vatrogasne postrojbe iz Šibensko-kninske, Zadarske i Ličko-senjske županije te Grada Zagreba.

Žrnovnica: Vatra ušla u naselje | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Sinoć smo došli oko 21 sat i do sada gazimo! Cijelu noć nismo spavali, niti zere. Sad nam je prošla smjena, dolazi druga ekipa, idemo se malo odmoriti. Bila je to borba, okrene vitar, pune vitar, puno nam to otežava - kaže nam Goran Vukas iz Javne vatrogasne postrojbe Šibenik te dodaje kako su se sat vremena stigli odmoriti tek u trenutku kad im je pukla guma dok su čekali "meštra".

Požar je do sada zahvatio travu, nisko raslinje i šumu na trenutno procijenjenoj površini od 700 hektara, a u njegovu gašenju sudjelovali su pet protupožarnih zrakoplova - četiri kanadera i jedan Air Tractor, koji je preusmjeren sa zadaće protupožarnog izviđanja - i 246 vatrogasaca.

Žrnovnica: Vatra ušla u naselje | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Teška noć za vatrogasce

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:57 Žrnovnica: Vatra nadomak kuća | Video: 24sata/Zvonimir Barišin/Pixsell

U dva dana, prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama, zabilježeno je 140 vatrogasnih intervencija, na kojima je kumulativno sudjelovalo 168 vatrogasnih organizacija s ukupno 450 vatrogasaca i 168 vatrogasnih vozila te dva protupožarna zrakoplova.

- Podaci ne uključuju snage koje su angažirane u navedenom promatranom razdoblju na požarima koji su izbili ranije, a još traju - poručili su vatrogasci.

Jutro na požarištu u Sitnom Donjem | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koliko je sve bilo dramatično govori i ispovijest Žrnovčanke Tanje Soldić.

- Opasnost još prijeti, ali hvala Bogu što zasad imamo informacije da nema ljudskih žrtava i da su objekti uspješno obranjeni. Hvala i svim vatrogasnim službama iz okolnih gradova na pomoći, kao i svim ljudima koji su došli goloruki braniti naše domove. Bravo za naše junake vatrogasce i nas sve hrabre mještane! Molitva za sve gdje god bili! - poručila je Soldić.

Žrnovnica: Vatra ušla u naselje | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Iako više nema otvorenog plamena i direktne ugroze, posao vatrogasaca tu ne staje, čeka ih dežuranje da se vatra opet ne bi rasplamsala. Nastao je problem jer se u Srinjinama ponovno aktivirao požar. Vatrogasci su odmah pozvali pojačanje te su se vozila iz Žrnovnice uputila tamo, a situacija je, kako saznajemo, pod kontrolom.

Iz policije su rekli kako su policajci cijelo vrijeme bili na privremeno formiranim blokadnim punktovima kako bi se omogućio redovan prolazak opreme i vozila do požarišta.

Jutro na požarištu u Žrnovnici | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Također, čitavo vrijeme uz vatrogasce na terenu su djelatnici Jedinice specijalne i interventne policije kao potpora, i to na području uz raketnu bazu s obzirom na potrebu nadzora i usmjeravanja prolaska vozila mještana unutar zone ograničenog prometa. Pozivamo građane da ne dolaze samoinicijativno na požarište i da prate upute vatrogasaca koji su na terenu. Nadalje, apeliramo na građane da ne odlaze vozilima na ovo područje ako za to ne postoji opravdana potreba - poručili su iz policije.