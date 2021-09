Danica Juričić, bivša novinarka, pročelnica Ureda predsjednika Ive Josipovića i nekadašnja glasnogovornica SDP-a najavila je kako će se kandirati za predsjednicu zagrebačkog SDP-a.

- Izlazim iz zone komfora. A kad se do kraja ulazi u politički krug, i u izborni ring, to je trenutak da se zaista izložimo za bolji svijet. Takvih ljudi u SDP-u ima. To je SDP u kojem ostajem - objavila je Juričić na Facebooku.

Na pitanje kako je prelomila da krene u utrku, uzvraća:

- Nisam ja ništa prelomila. Točno znam što hoću. Vidi se u kakvom je stanju stranka, svi članovi dobili su poziv od glavnog odbora da na predstojećim stranačkim izborima budemo afirmativni i da se kandidiramo - kazala je.

Zna da u SDP-u ima kvalitetnih ljudi i bilo bi joj drago da se i oni kandidiraju ili se priklone nekom od budućih kandidata.

- Stalno se pitam kakav je to SDP u kojem ostajem, s kim ostajem i mislim da je ključ da se da naglasak bude na kvalitetnim kadrovima. Pri tome mislim na sve generacije. Sve što može biti uključivo u stranci nek dignu glavu - poručila je Juričić.

Nakon što stranačka tijela raspišu izbore i službeno odradi kandidaturu, Juričić napominje kako će kampanju iskoristiti ne samo da istakne sebe nego i kvalitetne ljude koji postoje u stranci.

- Mislim da mogu donijeti potrebnu promjenu - poručila je Juričić.