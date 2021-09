Iako se očekivalo da će se na sjednici kluba raspravljati o statusu izbačenih zastupnika SDP-a, Peđa Grbin prekinuo je sjednicu i odbio dati na glasanje prijedlog o izbacivanju 'četvorke' iz Kluba.

Klub je tijelo u kojem predsjednik SDP-a Peđa Grbin nema većinu, a ranije se pričalo kako će sjednica kluba Grbinovim oponentima biti prilika za protuudar. Prije same sjednice nitko nije želio prejudicirati kako će se situacija rasplesti kada je u pitanju status Rajka Ostojića, Nikše Vukasa, Zvane Brumnića i Marine Opačak Bilić u saborskom klubu.

Kako doznajemo iz SDP-a, tražit će se da se ova situacija raščisti i da se o tome glasa, a članovi komentiraju i kako im nije jasan ovaj Grbinov potez.

Sve točke dnevnog reda bile su iscrpljene, a o četvorki se nije glasalo jer nitko to nije tražio pri utvrđivanju dnevnog reda, kažu nam pojedini članovi upućeni u zbivanja na sjednici. Kako doznajemo, Grbinovi oponenti došli su sa 13 potpisa za glasanje, no nisu to po proceduri zatražili. Na to je Grbin zaključio sjednicu, a ono što se može čuti od sugovornika iz SDP-a, je da ih je Grbin ispreskakao. Oni su vadili papire, no to nije uvaženo, jer nije zatraženo na početku sjednice i stoga je prebačeno na neku sljedeću sjednicu. Ono što se od pojedinih sugovornika može čuti je da je Grbin iskoristio proceduru jer na saborskom klubu nije imao većinu.

Uskoro više.