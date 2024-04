Bivša ministrica obrane: 'Velika koalicija HDZ-a i SDP-a je za sve najmanja šteta za Hrvatsku'

Ljudi u HRZ-u to čekaju 30 godina. S druge strane manji dio javnosti misli da je to nepotrebno, njima se čini da je nabavka naoružanja militarizacija društva, da je te novce bolje potrošiti za škole, vrtiće, bolnice… No, važno je ulagati u sposobnost obrane i samozaštite. Ja sam sad jako radosna. Tijekom karijere sam imala dvojbi. Kao građanki, civilu činilo mi se da se radilo o preskupom ulaganju, no nakon pažljivog slušanja stručnjaka i ljudi iz međunarodnog okruženja zaključila sam da bi nakon svega uloženog bilo skuplje to zagasiti pa u slučaju potrebe graditi, rekla je za N1 bivša ministrica obrane u vladi Ivice Račana Željka Antunović.

Naglasila je da se ne sjeća da je itko tijekom njenog mandata bio protiv održavanja ratnog zrakoplovstva.

- Koliko znam, Plenković je kroz dugi niz godina rada u okviru EU-a uspostavio dobre kontakte s predsjednikom Francuske Macronom i možda je odatle došla ideja - rekla je.

Također je istaknula da će biti izazov razvijati i financirati ljudske i tehničke kapacitete.

- Treba izdvojiti dovoljno novca i sve dobro organizirati. Najveći problem RH je užasno neorganiziran javni sektor. Ministarstvo obrane je jedno od bolje ustrojenih sustava unutar vlade, ali i tamo ima propusta. Sve je birokratizirano - rekla je.

Komentirajući činjenicu da i Srbija od Francuske želi kupiti Rafale, i to nove, napomenula je da misli da je to Vučićeva priča. Prokomentirala je i ponašanje Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića koji se pri dolasku Rafalea nisu ni pozdravili ni pogledali.

- Ne mislim da se ljudi koji vode državu, imaju pravo tako ponašati. Trenutno su među njima takvi odnosi da me to ne čudi. Njihova nekomunikacija je dovela do ovoga, ali ne odobravam ni jednom ni drugom. Mislim da po Ustavu i zakonima moraju surađivati, imati toliko tolerancije da se, iako se ne vole i iako su konkurenti, trpe u interesu zemlje i građana - rekla je.

Grbin je izjavio da SDP definitivno odustaje od ideje da Milanović bude mandatar nakon što je to i Ustavni sud zabranio.

- Mislim da je računao puno dobiti, a da nije dobio ništa. Mislim da je izgubio i da je jednostavno bio zanesen i zaslijepljen svojom popularnošću i da je računao da će to pretegnuti, da će povući na svoje ime SDP iznad onoga što SDP zavređuje i koliko građani u njih vjeruju. To nije uspjelo zbog pretjeranog verbalnog divljanja, uvreda, ljudi to na kraju ipak ne vole. On je podigao rejting oporbenih stranaka, ali daleko od toga da to može biti dovoljno za sastavljanje vlade - rekla je.

- Meni nije do kraja jasno što to u stvari smeta Domovinski pokret – to što je SDSS imao člana u vladi ili da SDSS uopće podrži vladu. Ovo drugo mi se čini smiješno. Kad su glupi detalji u programu, poput ukidanja finciranja tjednika Novosti, to znači da je riječ o slijepo nacionalističkoj stranci koja ne samo voli svoje, nego mrzi tuđe. Mislim da je Hrvatska kroz ovih 30-ak godina ipak uspjela korak po korak usprkos ratnim stradanjima prevladati mržnju i da pokušavamo živjeti što je normalije moguće - kaže.

“Ako Plenković puca na Bruxelles, puca visoko”

- Mislim da Plenković, ako puca na Bruxelles, puca visoko, a ovog trenutka karte nisu posložene ktako da bi zadovoljile njegove briselske ambicije. Iz nekih sam izvora čula da najozbiljnije ima namjeru odraditi još jedan mandat u Hrvatskoj - rekla je.

Da nema sukoba Plenkovića i Milanovića bi li u ovakvim okolnostima možda bio trenutak za veliku koaliciju HDZ-SDP? “Kod nas i u našim uvjetima to nije realno. Animoziteti i taštine, i to neutemeljene taštine pojedinaca s obje strane. Objektivno gledano, to bi za Hrvatsku bila najmanja šteta.