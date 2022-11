Bivša ministrica obrazovanja Divjak oplela po Fuchsu zbog gledanja utakmice u školama

Bivša ministrica znanosti i obrazovanja reagirala je na izjavu ministra Radovana Fuchsa o dozvoli profesorima da gledaju utakmice svjetskog prvenstva u školama.

- Zašto mislite da profesori trebaju dopuštenje za nešto. Oni sami slažu satnicu predavanja. Ako budu mogli, gledat će utakmice - rekao je Fuchs reporterki Dnevnika Nove TV o tome hoće li dopustiti da profesori gledaju utakmice u školi.

Njegovu izjavu komentirala je bivša ministrica Blaženka Divjak na svom Facebook profilu.

- Čitam i ne vjerujem da je ministar rekao da će djeca u školama gledati nogometne utakmice Svjetskog prvenstva u Kataru. Nadam se da je izjava izvađena iz konteksta. Na stranu činjenica da to ministar ne može samo tako odlučiti, osobito bez suglasnosti roditelja i plana nadoknade sati nastave.Naime, nije jasno koji odgojni i obrazovni ishodi se ostvaruju gledanjem utakmica, a niti je li uopće ijedna škola dostavila takav nerazumni zahtjev nadležnom ministarstvu. Ovo Svjetsko prvenstvo prate brojne kontroverze od samog dobivanja domaćinstva pa do surovog odnosa prema radnicima koji su radili na izgradnji stadiona. Poginule su i povrijeđene na tisuće potplaćenih stranih radnika te bismo trebali razmisliti o bojkotu Svjetskog prvenstva u Kataru i njegovih sponzora, a ne o preporuci gledanja. O tome bismo trebali govoriti učenicima jer je to moralna i etička dilema, koja može naći svoje mjesto u kurikulumu npr. Međupredmetne teme Građanskog odgoja i obrazovanja - objavila je na svom Facebook profilu.

