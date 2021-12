Bernardica Juretić, bivša ministrica socijalne politike i mladih te utemeljiteljica Zajednice Susret, na svom je Facebook profilu u utorak oštro prozvala liječnike splitske bolnice.

Status prenosimo u cijelosti:

U ovom trenutku sam istovremeno jako tužna i jako ljuta. Zbog činjenice da je ovisnik i očitih predrasuda dežurnih liječnika jučer i danas na splitskoj psihijatriji, postoji mogućnost da izgubimo jednog momka. Da, i to je moguće u 21.stoljeću. I to u mjesecu borbe protiv ovisnosti. Ma nije me briga što je mjesec borbe protiv ovisnosti jer za mene je svaki dan, svaka minuta, svaki mjesec i svaka godina borba protiv ovisnosti. Ali da na hitnu psihijatriju dovedu dečka koji je loše, kojem nije htjela doći hitna, pa smo ga odveli na hitnu u Šestanovac. Naime, radi se o korisniku iz centra u Cisti Velikoj. Na hitnoj mu dadnu haldol od čega mu nije bilo bolje. Kolege ga vode na hitnu psihijatrijsku u Split (jučer, 6.12.). Na jedvite jade su ga ostavili. Jutros ga otpuštaju u lošijem stanju nego je došao jer oni nemaju heptanon…

Momku je i dalje loše. Odgovorni kolege ga opet vode na hitnu psihijatrijsku u Split koja ga opet ne želi. Na uporno inzistiranje kolegice da nešto učine jer je momku loše, šalju ih na Križine na internu. Tamo ih ljubazna doktorica primi i obradi i utvrdi da momak nije za njih nego za psihijatriju. Zove psihijatriju koja ga opet ne želi. Na odlasku s interne momak se sruši. ljubazno osoblje interne se skočilo odmah pružiti pomoć i doktorica je opet nazvala psihijatriju koja je, sada kad su valjda shvatili što su napravili, liječnik je vrlo brzo došao i čak, navodno, osobnim automobilom išao po heptanon. Momak je u komi i intubiran, a možda i na respiratoru. Molim Boga da se oporavi, a za ponašanje liječnika sa psihijatrije nemam riječi. Kako garantirati našim korisnicima sigurnu zdravstvenu zaštitu? Tko im ju može garantirati? Pa zar i ovisnici nisu ljudi? Svaka čast dr. Ključeviću, dr. Igni i drugim časnim psihijatrima u Splitu ali, jučer i danas im kolege nisu osvjetlale obraz. Svaka čast dr.Ćeliću kojega se može nazvati u svako doba, dr. Zoričiću, dr. Bagariću, dr. Oreškoviću i ostalima liječnicima s kojima surađujemo ali ovo me večeras izulo iz cipela. Ja se ispričavam našem korisniku i njegovoj obitelji u ime svih časnih ljudi i molim Boga da korisnik preživi i da se oporavi. A nadam se da će nemar biti kažnjen. Ja molim Gospodina da im pomogne da shvate što su napravili i da više nikad ne ponove takvu pogrešku ma o komu da se radilo.