Bivša misica upisuje ljude za testiranje na Covid: 'Imala sam ga i ja, nije bilo baš ugodno'

Mia Rkman svijet reflektora i pozornica u zanosnim haljinama zamijenila je maskama i radnim odijelom. Opisala nam je koliko joj se život u pandemiji promijenio...

<p>Bila sam pozitivna krajem lipnja. Onog trenutka kada sam izgubila okus i miris, a nisam bila prehlađena, znala sam o čemu se radi. Test je to i potvrdio. Neugodan je bio osjećaj pritiska u prsima koji je trajao 14 dana. To vam je osjećaj kao kad puno trčite pa ne možete doći do zraka.</p><p>Priča nam Korčulanka <strong>Mia Rkman</strong> (23), Miss Universe Hrvatske 2019., koja trenutačno radi na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”.</p><p><strong>Pogledajte video: Liječnici i zdravstveno osoblje padaju s nogu</strong></p><h2>Umjesto reflektora i haljina - radno odijelo</h2><p>Ujedno sljedeći tjedan čeka i rezultat serološkog testiranja da zna koliko je još “otporna” na koronu.</p><p>Svijet reflektora i pozornica u zanosnim haljinama zamijenila je maskama i radnim odijelom.</p><p>Opisala nam je koliko joj se život u pandemiji promijenio:</p><p>- Pa i nije puno, osim što je nekako smireniji ako izuzmemo situaciju na Štamparu. Ondje često ne znamo gdje nam je glava. Ono što mi se promijenilo isto je kao i drugim studentima a to je da nam se svijet odvija na laptopu. Iako sam društvena osoba, sadašnji kontakti su mi svedeni na minimum</p><p>Dodaje kako to što je imala blage simptome ne znači da nije bilo neugodno s koronom, ali nije se zabrinula jer ne spada u rizične skupinu.</p><p>- Nemam kronične bolesti, mlada sam i nikada nisam imala nekih zdravstvenih problema pa se nisam ni zabrinula. To je virus i ne gledam na to kao na kraj svijeta, ali ljudi i dalje ne razumiju da taj virus neće sam od sebe nestati. Za mene je bio benigan, ali za nekoga je poguban. Mnogi i danas na testiranje dolaze bez maske i čude se kada ih izdvojimo od drugih. Kao da uopće nisu svjesni što se događa. Tako ponašanje jednostavno nije uredu - dodaje Mia.</p><h2>'Mjere su dobre ako ih se svi držimo'</h2><p>Njezin brat i njegova djevojka su liječnici, a kako je i ona zdravstvene struke, obitelj joj, kaže, radi punom parom. Od bliskih ljudi, pozitivan joj je bio dečko s kojim živi i s kojim je sada dvije godine.</p><p>- On je magistar ekonomije i radi u obiteljskoj firmi. Koronu je lakše podnio od mene jer je samo izgubio osjet njuha i okusa - dodala je. Smatra da bi mjere koje su na snazi bile dovoljne kada bi ih se svi pridržavali.</p><p>- Ne vidim problema da se mladi suzdrže par mjeseci od subotnjih izlazaka. Jednostavno situacija nije normalna i trebamo se svi prilagoditi. A evo kako izgleda jedan radni dan bivše misice.</p><p>- Startamo s poslom u osam sati. Prije oblačimo kute, stavljamo kiruršku masku, dezinficiramo ruke. Odlazimo u kontejner i onda opet dezinficiramo ruke, stavljamo rukavice i masku M3. Kroz nju ništa ne prolazi. Po potrebi stavljamo vizire ili zaštitne naočale, jakne i krećemo raditi - kaže Mia koja ne diže glavu od stola do 14 sati.</p><p>- Ja radim na upisu pacijenata i provjeravam imaju li uputnice. Upisujem im podatke na epruvete, te upisujem aute na drive in-u, kao i hitne slučajeve. Uglavnom ne stajemo cijeli dan, a gužve su sve veće i veće - dodaje Mia.</p><p>Po njezinoj slobodnoj procjeni dolaze ljudi svih dobnih granica.</p><p>- Zaista nema pravila, raznolike su starosne dobi. Većina ih se pridržava mjera no nevjerojatno, ali i dalje ima onih koji uporno odbijaju. Imamo mjere po kojima se maske moraju nositi, no raste nam ubrzano broj oboljelih što pokazuje da ljudi i dalje ne shvaćaju situaciju ozbiljno. Kršenjem mjera ništa ne postižu i nikome ništa ne dokazuju osim što omogućavaju virusu da se brže širi. Ljudi se i dalje okupljaju i druže, izlaze kao da se ništa ne događa, a onda završavaju u našem kontejneru gdje sve duže čekaju jer je navala -pojasnila je. Opisala nam je i kako se odlučila baš za studij Sanitarnog inženjerstva.</p><h2>U Štamparu radi dva mjeseca</h2><p>- Kako je brat upisao Medicinu i ja sam razmišljala u tom smjeru, no nisam znala što točno želim. Čitala sam o strukama u zdravstvu i ovo mi se učinilo kao odlična kombinacija. Nije striktno vezano za ljude i bolnice, a ima mjesta za napredovanje na različitim mjestima, što mi je zanimljivo. No ne vidim se da po kućama stavljam otrove za štakore, nekako su mi virusi draži – nasmijano će Mia.</p><h2>Ne volontiram, radim preko studentskog ugovora</h2><p>U Štamparu radi dva mjeseca.</p><p>- Prvo smo se prijavile prijateljica i ja, a onda i ostale kolegice s drugih fakulteta. Nije istina da volontiram kako su neki spominjali, nego radim preko Studentskog ugovora – rekla je.</p><p>Na pitanje kolika joj je satnica kaže nasmijano:</p><p>- Joj ne bih javno o tome, ali čak ne znam je li to prosjek ili manje ili više od prosjeka.</p><p>Iako nitko od njezinih bližnjih i bliskih prijatelja u pandemiji nije ostao bez posla, suosjeća s onima koji su danas u problemu.</p><p>- Naravno da ima puno ljudi kojima je ova kriza samo prelila čašu, koji su ostali bez primanja i čiji se život uvelike promijenio. Upravo zbog njih i svih ostalih trebamo se svi zajedno držati mjera da to što prije prođe i da pandemiju držimo pod kontrolom. Kakva je trenutno situacija, možemo reći sve, samo ne da ide na bolje - rekla je.</p><p>Pod punom opremom nitko je ne može ni prepoznati, no kaže da prije korone uglavnom bi je djeca uočila.</p><p> - Bilo mi je simpatično kada je mala djevojčica trknuala mamu u dućanu rekla: “Mama vidi ono je miss”. Bilo mi je to tako simpatično - kaže Mia kojoj je modna karijera trenutno u drugom plan i na čekanju.</p><p>- Izbor za miss je bilo jedno jako pozitivno iskustvo nakon kojeg sam imala ponude za modni svijet. Ali sada ne mogu o tome razmišljati jer naprosto nije vrijeme za to - dodala je.</p><p>No možda je vrijeme da spoji ugodno s korisnim pa je netko angažira za reklamiranje, recimo, maski za lice.</p><p>- E vidite to je dobra ideja, tko zna - zaključila je kroz smijeh.</p><p> </p>