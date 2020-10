'Ovo je sotona nad sotonama!'

Neki od pacijenata hospitaliziranih u splitskoj bolnici za portal Cronika.hr otvoreno su progovorili o svojoj borbi s koronom: 'Došao sam na umoru, kao da me tramvaj pregazio. Mislili su da neću doživjeti jutro'

<p>Počevši od prošle nedjelje, 18. listopada, brojke o broju pacijenata oboljelih koronavirusa hospitaliziranih u splitskoj bolnici idu ovako: 30, 33, 35, 39, 42, 47, 51.</p><p>Postotak oboljelih u odnosu na broj testiranih također je sve veći, od nekih pet do deset posto na početku drugog vala epidemije, u Splitsko-dalmatinskoj županiji ta je brojka sada već gotovo 30 posto. </p><p><strong>Pogledajte video: Opet rekordan broj zaraženih </strong></p><h2>'Zasad je pod kontrolom, ali ne znamo što nas čeka'</h2><p>Tako je primjerice splitski stožer u petak objavio 211 oboljelih na 733 testirana, a u subotu 266 na 997 testiranih.</p><p>Teoretičari zavjere sada već ne mogu tvrditi da je 'korona izmišljena' jer svi već znaju nekoga oboljelog, neki su prošli s blažim simptomima, a neki su se danima pa i tjednima bili u teškom stanju. </p><p>Prof. dr. sc.<strong> Ivo Ivić</strong>, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split na naš upit o stanju u bolnici kaže kako je za sada sve pod kontrolom. </p><p>- Za sada je situacija još uvijek povoljna, a što nas čeka ne možemo znati, niti kako će sve izgledati kad nam voda dođe do stropa. Ja se iskreno nadam da ta voda do stropa neće doći - kazao nam je prof. dr. sc. Ivo Ivić. </p><p>Neki od pacijenata hospitaliziranih u splitskoj bolnici za portal <a href="http://https://cronika.hr/2020/10/eksluzivno-s-oboljelima-od-covida-to-nije-bolest-to-je-sotona/?fbclid=IwAR16AqUHeGGNn9I0UE8Y364bHP4fQUqrP76CwoiSU4eqUI_Di02cVtFv8Ag" target="_blank"><strong>Cronika.hr</strong></a> otvoreno su progovorili o svojoj borbi.</p><h2>'Zarazila sam se na poslu'</h2><p>Neki nisu željeli otkrivati identitet, kao da se radi o sramoti. </p><p>- Zarazila sam se na poslu, dobila sam prvo malu fibricu, pa je krenula malo veća evo tu sam gdje jesam, upala pluća, teško dišem. Bolno je disati – kazala je pacijentica dok druga pak, također anonimno, kaže kako je to bilo Bože sačuvaj.</p><p>- Mislila sam da se neću izvući. A evo jučer i danas sam malo bolje. Tu sam već 20 dana. Nikad prije nisam imala nikakve bolesti, ni operacije, ništa. Neka ljudi dođu ovdje samo dva dana pa će vidjeti. A moram pohvaliti osoblje tu, stvarno, svaka im čast, moraju se svakome posvetiti – kazala je starija žena koja je teškom mukom govorila. </p><h2>'To je bilo strašno, bio sam na umoru'</h2><p>Pacijent koji se oporavio infekciju koronavirusom naziva sotonom.</p><p>- Osjećao sam se nikako, na umoru, nisam kašljao ni ništa, samo fibra, osjećaj kao da me pregazio tramvaj. Bio sam malaksao, evo svjedoci su ljudi koji su me dočekali ovdje. Nisu vjerovali da ću preživjeti do jutra. To je bilo tako strašno. Dvanaest dana ništa u usta nisam stavio. Ovo je sotona, ovo nije korona, ovo je sotona nad sotonama. Sada sam počeo jesti, živnuo sam. Inače sam dijabetičar. Nije me strah da ću umrijeti, ali ne bi došao ovdje da mi nije stalo do života – kazao je pacijent sretan što bi mogao uskoro dobiti otpusno pismo.</p><p>Pogledajte video koji je snimila ekipa portala <a href="https://cronika.hr/2020/10/eksluzivno-s-oboljelima-od-covida-to-nije-bolest-to-je-sotona/?fbclid=IwAR16AqUHeGGNn9I0UE8Y364bHP4fQUqrP76CwoiSU4eqUI_Di02cVtFv8Ag" target="_blank"><strong>Cronika.hr</strong></a></p><h2>Ne pregledavamo sve oboljele</h2><p>U splitskoj bolnici u narednim danima očekuju sve više bolesnika koje će trebati hospitalizirati.</p><p>- Mi ne pregledavamo sve oboljele, ali dobivamo na prijemu one koji su teže bolesni. Pritisak zasad nije velik, dnevno imamo 40 do 50 pregleda, ali kad se to udvostruči, onda ćemo imati problem. Trenutačno imamo dovoljan broj ljudi, ali nam nedostaje prostora. To su pacijenti koji ne možete ostaviti jedne pored drugoga zbog potrebe za izolacijom. Ako je prevelik broj pacijenata onda treba čekati u automobilima, nezadovoljni su, ali bolest je prezahtjevna u obradi bolesnika. Nas to umara, i bolesnike umaraju ta čekanja, ali nema druge. U cijelom zdravstvenom sustavu nas je premalo, ali smo preraspodijelili ljude i pokušavamo zatvoriti potrebe za epidemiju. Zato će možda na drugim punktovima biti manjak. Trenutačno je najveći problem sa medicinskim sestrama. Naša bolnica bi trebala više od 150 sestara za normalan pogon sada, odmah, a za pogon koji je opterećen još i više – kaže prof. dr. sc. Ivo Ivić. </p><p>Dodaje i kako je Covid-19 bolest teža od gripe. </p><p>A ljudima je dodijalo nositi maske.</p><p>- Meni je jasno da svatko tko ode na rivu misli da korona ne postoji, ali kad dođe na hitni prijem onda vidi da postoji, još kad oboli netko od njihovih bližnjih, tek tada shvate. Ljudi moraju pomoći zdravstvenom sustavu jer svaki sustav ima svoje granice, i američki i engleski, nismo mi iznimka. Bez suradnje s pučanstvom mi ne možemo pobijediti. Smatram da treba postojati i mrkva i batina, dakle, bez osjećaja da možete biti kažnjeni pitanje je koliko ćete se pridržavati propisanih mjera – kazao je prof. dr. sc. Ivić za <a href="http://https://cronika.hr/2020/10/eksluzivno-s-oboljelima-od-covida-to-nije-bolest-to-je-sotona/?fbclid=IwAR16AqUHeGGNn9I0UE8Y364bHP4fQUqrP76CwoiSU4eqUI_Di02cVtFv8Ag" target="_blank"><strong>Cronika.hr. </strong></a></p><p>Naglašava kako je cjepivo nada, no smatra da treba biti sigurno i pouzdano. Proći će mjeseci da se obavi cijepljenja i da se vidi rezultat, no dodaje kako će se do dolaska cjepiva, ako se ovako epidemija nastavi, dio populacije prokužiti, a mnogima će nakon preboljene bolesti ostati posljedice poput oštećenja pluća i smetnji poput umora.</p>