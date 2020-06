Bivša pornoglumica Alexa Wild ne želi Pernara i Vilibora: 'Zbog svoje guzice sad su opet skupa'

Pernar i Aleksandra Bukovčan nedavno su raskinuli suradnju jer je njemu navodno zasmetalo što je u jednom intervjuu spomenula seks u troje. Sad ga se i javno odrekla

<p>Aleksandra Bukovčan, poznata i kao bivša pornoglumica Alexa Wild, objavila je da ipak ne ide na parlamentarne izbore, javlja <strong><a href="https://epodravina.hr/bivsa-pornoglumica-aleksandra-bukovcan-ne-ide-u-sabor-zbog-pernara-bolje-ne-biti-na-listi-nego-izgubiti-obraz/">ePodravina</a></strong>. Razočarana je pomirenjem između Ivana Pernara i Ivana Vilibora Sinčića.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pernara izbacuju iz Sabora</p><p>– Kao što znate planirala sam se kandidirati na ovim parlamentarnim izborima. Al, odbila sam mjesto na koalicijskoj listi sa strankama koje su se nedavno uništile međusobno da bi sada zbog svoje guzice ponovno stavili glave skupa jer, eto, nakon četiri godine u Saboru nisu uspjeli uvjeriti narod da im da više od 5 posto podrške i na taj način osigura izborni prag. No, baljezganje na prazno bez konkretnih djela, ali sa apetitom za fotelju, ne mogu prihvatiti kao dio političkog angažmana za dobrobit naroda, već je to jedan igrokaz limitiranih lidera koji su sami sebi toliko bitni da su spremni žrtvovati, gaziti i izdati vlastito članstvo samo zbog fotelje – napisala je na svom Facebook profilu. Navela je da ne misli surađivati sa svojim bivšim političkim kolegama.</p><p>– Ja vas koji ste me zapratili iz raznih stranaka i vas koji ste se učlanili u našu HSSČKŠ, i naravno sve vas ovdje na FB, neću izdati i iznevjeriti zbog saborskog mjesta, kao što je to učinio neki dan čelni čovjek moje bivše stranke. S time je pokrenuo ogroman odlazak i razočaranje članstva jer je pričao jedno, a sada radi drugo. Ja imam jedno lice a ne dva! Bolje ne biti na listi nego izgubiti obraz – poručila je Bukovčan. Podsjetimo, nedavno su Pernar i ona raskinuli suradnju nakon što je se on navodno odrekao zbog toga što je u jednom intervjuu spomenula seks utroje, javlja <strong><a href="https://epodravina.hr/bivsa-pornoglumica-aleksandra-bukovcan-ne-ide-u-sabor-zbog-pernara-bolje-ne-biti-na-listi-nego-izgubiti-obraz/">ePodravina.</a></strong><br/> </p>