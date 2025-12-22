Bivša šefica Komunalija u Čazmi novcem tvrtke plaćala kredite, frizure, račune kćeri i zetovima

Višegodišnje financijske malverzacije u čazmanskom komunalnom poduzeću ovog ponedjeljka, 22. prosinca, dolaze pred sud. Na Županijskom sudu u Bjelovaru započinje suđenje Ljiljani Husnik, bivšoj voditeljici računovodstva Komunalija, koju se tereti da je iz tvrtke izvukla više od 673.000 eura za osobne potrebe.

Husnik je optužena da je, u razdoblju od 21. siječnja 2015. do 3. studenog 2022., kao rukovoditeljica računovodstva trgovačkog društva Komunalije i osoba ovlaštena za raspolaganje novčanim sredstvima na žiroračunima, s namjerom stjecanja protupravne imovinske koristi, u više navrata isplaćivala novac s računa poduzeća na svoje privatne račune. Novac je isplaćivala putem virmana ovjerenih njezinim i potpisom tadašnjeg direktora Ivana Beljana te putem internetskog bankarstva, piše Jutarnji.

Ukupna šteta procijenjena je na više od 673.000 eura. Na svoj privatni račun u PBZ-u u 54 navrata uplatila je više od 77.000 eura, dok je na račun u Erste banci u pet navrata prebačeno gotovo 12.000 eura. Osim toga, s računa poduzeća plaćala je rate gotovinskih kredita za sebe i članove obitelji, kao i troškove privatnih kreditnih kartica, svojih, ali i kartica kćeri i zetova.

U optužnici se navodi da je na račun Erste Card Cluba u 109 uplata doznačila više od 119.000 eura, od čega se više od 112.000 eura odnosilo na njezine privatne kartice, dok su manji iznosi plaćeni za kartice zeta i kćeri. Na račun PBZ Carda u 274 transakcije uplaćeno je gotovo 315.000 eura, najvećim dijelom za podmirenje njezinih osobnih troškova, ali i kartica članova obitelji.

Tereti je se i da je novcem komunalnog poduzeća plaćala tehničku opremu, kućanske aparate i drugu robu u vrijednosti oko 18.000 eura, kao i alate i materijal vrijedan oko 12.000 eura, koji su isporučeni obrtu za uzgoj voća i povrća Hela. Sredstvima tvrtke, prema optužnici, plaćala je i privatne frizerske i kozmetičke usluge za sebe, pojedine zaposlenice te kćeri koje nisu bile zaposlene u poduzeću, u ukupnom iznosu od oko 4500 eura.

Obuhvaćeno je i plaćanje računa za privatne mobitele supruga i kćeri u iznosu većem od 7600 eura, razne robe za spomenuti obrt u vrijednosti od 4700 eura te sklapanje ugovora o cesiji u kojima je, kako se navodi, lažno prikazivala potraživanja svog obrta prema komunalnom poduzeću.

S računa Komunalija plaćani su i računi za električnu energiju supruga i zeta, police životnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, osiguranje imovine, troškovi fiksnog telefona, servis kotlovnice u stambenoj zgradi u Čazmi te oko 16.000 eura za dva gotovinska kredita u Sberbanku.