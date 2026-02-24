Slovaci prijete bojkotom Jadrana zbog spora oko ruske nafte: 'Sad nas još i vrijeđaju'

Mogući slovački bojkot ljetovanja u Hrvatskoj sve se češće spominje u tamošnjim medijima nakon zaoštravanja odnosa oko transporta ruske nafte. Kako piše dnevnik SME, tvrdi stav Banskih dvora i Janafa prema zahtjevu Slovačke i Mađarske da im se omogući uvoz ruske nafte preko Omišlja, ali i uvredljivi napisi dijela hrvatskih portala, dodatno su podigli tenzije.

Na društvenim mrežama pojavile su se izolirane prijetnje Slovaka koji najavljuju otkazivanje ljetovanja na Jadranu. SME navodi kako se takve poruke zasad uglavnom šire ispod članaka medija sklonih teorijama zavjere te ističe da se hrvatska vlada “čvrsto drži europskog stava o ruskoj nafti i podržava sankcije”.

Dodatnu buru izazvao je naslov u dijelu hrvatskih medija u kojem su Slovaci, zbog zahtjeva za uvoz ruske nafte preko Jadranskog naftovoda, nazvani “Putinovim idiotima”. Češki mediji pritom podsjećaju da i slovačka opozicija koristi slične izraze kada kritizira premijera Roberta Fica.

Oporbeni pokret Slovačka, na čelu s bivšim premijerom Igorom Matovičem, nazvao je Fica slugom ruskog predsjednika Vladimira Putina, piše portal Hrot.24.

Fico je prošle godine zaprijetio prekidom opskrbe Ukrajine električnom energijom nakon što Kijev nije produžio ugovor o tranzitu ruskog plina preko svog teritorija. Bratislava tada nije povukla taj potez, no ovaj je tjedan, prema navodima medija, obustava izvoza struje ipak stupila na snagu zbog spora oko naftovoda Družba, koji je oštećen raketnim napadima. Mađarski premijer Viktor Orbán za napad je optužio Ukrajinu.

Dok se Družba ne osposobi, Mađarska i Slovačka traže alternativu – transport ruske nafte iz Omišlja preko Janafa do rafinerija u Budimpešti i Bratislavi. Hrvatska to zasad odbija.

Analitičar Udruge za međunarodne poslove i stručnjak za Zapadni Balkan Petr Čermák za SME kaže kako je hrvatski stav dosljedan.

U posljednje četiri godine od početka ruske agresije na Ukrajinu hrvatska vlada pokušava se vrlo jasno profilirati kao pouzdan partner Zapada. Veliku ulogu u tome igra hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se uvelike oslanja na svoj profil u Bruxellesu i zapadnoeuropskim krugovima. Iako je Hrvatska mala zemlja, pokušava igrati nešto višu ligu u europskoj diplomaciji - rekao je Čermák.

Prema informacijama SME-a, Družba je trebala ponovno proraditi od utorka, no u ponedjeljak navečer ukrajinski dronovi napali su crpnu stanicu Kaleikino u Tatarstanu.

Kroz crpnu stanicu Kaleikino nafta teče do glavnih naftovoda, uključujući izvoznu rutu Družba. Rusi tvrde da naftovod nije oštećen - navodi SME.

U Slovačkoj dio stručnjaka upozorava da obustava izvoza struje Ukrajini može nanijeti štetu i samoj zemlji.

Slovačka ne bi trebala jednostrano prestati izvoziti struju u Ukrajinu. Prvo, zato što struja koja teče kroz Slovačku prema istoku nije sva naša, ali i zbog međunarodnih obveza. Ako prekršimo te obveze riskiramo ne samo reputacijske već i financijske gubitke - upozorava energetski stručnjak i bivši ministar gospodarstva Karel Hirman.

Prema podacima SME-a, značajan dio električne energije koja se izvozi u Ukrajinu zapravo je uvoz iz Poljske, pa Slovačka zarađuje na mrežarinama. Oporbeni čelnik Michal Šimečka tvrdi da država zbog blokade gubi stotine milijuna eura.

Slovačka vlada prošlog je tjedna proglasila izvanrednu situaciju u opskrbi naftom kako bi pojačala pritisak za uvoz ruske nafte preko Janafa. Istodobno je Slovnaft, dio mađarske MOL Grupe, naručio interventne isporuke nafte iz Kazahstana, Saudijske Arabije, Libije i Norveške – također preko Omišlja.