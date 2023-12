Bivše radnice šibenske revije o životnoj borbi: 'Plaće čekamo 22 godine, od svega smo i oboljele'

Zvuk industrijskih strojeva odzvanjao je desetljećima. Jutro, popodne, noć, bilo je dana kad se zbog narudžbi one nisu ni gasile. No šibenska Revija, osim po golemim količinama odjeće koje je radila, upisala se kao jedan od rekordera u duljini stečaja. Obespravljene radnice ostale su bez ičega, a iako su stigle do respektabilnih godina, ispričale su kako su preživjele najteže dane.