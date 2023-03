Bivšem malezijskom premijeru prijeti kazna: Tvrde da je prao novac i zloupotrebljavao ovlasti

Bivši malezijski premijer Muhyiddin Yassin optužen je u petak za zlouporabu ovlasti i pranje novca u projektima pokrenutim za vrijeme njegovog premijerskog mandata, na što je rekao da su optužbe politički motivirane.

Optužbe dolaze samo tri mjeseca nakon što je Muhyiddin izgubio opće izbore, te je drugi malezijski čelnik koji je optužen za zločine nakon što je izgubio vlast.

Muhyiddin, koji je bio premijer 17 mjeseci, između 2020. i 2021.,na sudu u Kuala Lumpuru je optužen u četiri točke za zlouporabu ovlasti, koje uključuju 232,5 milijuna ringgita ili 51,4 milijuna dolara te dvije točke za pranje novca koje uključuju 195 milijuna ringgita.

On se izjasnio nevinim po svih šest točaka optužnice i ranije je rekao da su optužbe "politički progon" oporbe, a prijeti mu kazna do 15 godina zatvora ako se proglasi krivim za pranje novca, do 20 godina za zlouporabu položaja i ovlasti te visoka novčana kazna.

Sudac je Muhyiddinu odobrio jamčevinu i zatražio da preda putovnicu.

Novi premijer Anwar Anwar Ibrahim rekao je da se nije miješao u istrage mita koje uključuju Muhyiddina i da je to prepustio agencijama za provođenje zakona.

Odmah nakon izborne pobjede u lanjskom studenom, Anwar je najavio pokretanje revizije vladinih projekata vrijednih milijarde dolara koje je odobrio Muhyiddin, uključujući programe pomoći za covid-19, jer nisu slijedili odgovarajuće procedure.

