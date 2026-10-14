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BOŽO KOVAČEVIĆ

Bivši diplomat o odnosu Crne Gore i Hrvatske: 'Može se reći da je to postalo paradoksalno'

Piše 24sata,
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Bivši diplomat o odnosu Crne Gore i Hrvatske: 'Može se reći da je to postalo paradoksalno'
Zagreb: Predstavljanje knjige "Disident: Aleksej Navaljni - Profil političkog zatvorenika" | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Nakon promjene vlasti u Crnoj Gori, bivši diplomat Božo Kovačević ističe da je Hrvatska postala suzdržanija u odnosima s Podgoricom, što uključuje i zahtjev za povratom vojne imovine.

Nakon promjene vlasti u Podgorici, Hrvatska je u odnosima s Crnom Gorom postala puno suzdržanija. Istodobno je iznijela zahtjev za povratom vojne imovine ili odštetom od 2,5 milijardi eura. Bivši diplomat Božo Kovačević ocijenio je za Net.hr da je taj potez iznenadio predstavnike Crne Gore i Europske unije te da Zagreb pitanja imovine nije trebao otvarati u sklopu crnogorskih pregovora o članstvu u Uniji.

- Mogli bismo reći da je razvoj u odnosima između Hrvatske i Crne Gore paradoksalan. Hrvatska je uspostavila vrlo srdačne odnose i blisku suradnju s Milom Đukanovićem, premda je on bio sudionik planiranja i izvedbe agresije na Hrvatsku devedesetih godina nakon što je na izborima promijenjen režim u Crnoj Gori - navodi.

Prema Kovačevićevim riječima, Zagreb traži povrat fizičke vojne imovine bivše JNA koja se prije rata nalazila u Hrvatskoj ili naknadu štete. Sudbinu te imovine nisu uredili sporazumi o sukcesiji, kojima su bivše jugoslavenske republike dogovorile raspodjelu druge imovine nakon raspada države.

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Hrvatska je predsjednika crnogorskog parlamenta Andriju Mandića i još neke političare iz vlasti proglasila nepoželjnima. Kovačević kaže da takva odluka ne pridonosi razvoju bilateralnih odnosa, ali je smatra razumljivom s obzirom na njihove političke stavove.

- Mislim da se aktualiziranje tih pitanja nije trebalo dogoditi u kontekstu pregovora o pristupanju Crne Gore Europskoj uniji. Moglo se to izvesti diskretnije – rekao je Božo Kovačević.

Bivši diplomat povukao je usporedbu sa slovenskim blokiranjem hrvatskog pristupanja Europskoj uniji, ali je istaknuo da se u ovom slučaju ne radi o granici, nego o imovini. Po njegovoj ocjeni, pravila Unije podrazumijevaju da neriješeni bilateralni sporovi ne bi trebali zaustavljati napredak države kandidatkinje prema članstvu.

Kovačević smatra da Hrvatska selektivno pristupa Bosni i Hercegovini. Prema njegovoj ocjeni, hrvatska je vlada razvijala kontakte s institucijama kada su ih vodili političari HDZ-a BiH, a suradnju ograničavala kada to nije bio slučaj. Kritizirao je i, kako je rekao, pretjeran angažman Hrvatske oko izbornog zakona u BiH.

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- Mislim da se Hrvatska neopravdano stidi ili odriče činjenice da je balkanska zemlja – rekao je Božo Kovačević za Net.hr.

Za razliku od odnosa s Bosnom i Hercegovinom, Kovačević odnose s Kosovom opisao je kao srdačne te naveo sigurnosnu i kulturnu suradnju. Hrvatska je, prema njegovim riječima, u dobrim odnosima i s Albanijom, ali gospodarska i kulturna suradnja mogle bi biti snažnije. Smatra da bi intenzivniji odnosi sa susjedima pomogli Hrvatskoj da ojača svoj položaj u Europskoj uniji.

*uz korištenje AI-ja

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