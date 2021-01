"Bill Burns je uzoran diplomat s više desetljeća iskustva diljem svijeta u zaštiti našeg naroda i naše zemlje", priopćio je Joe Biden.

"On dijeli moje duboko uvjerenje da obavještajni podaci moraju biti apolitični", dodao je predsjednik koji će 20. siječnja preuzeti funkciju.

Diplomat 33 godine, uključujući to da je bio američki veleposlanik u Rusiji od 2005. do 2008., William Burns je otišao u diplomatsku mirovinu 2014. i preuzeo vodstvo Carnegie Foundation, think tankom za međunarodne odnose.

Burns nasljeđuje Ginu Haspel, direktoricu CIA-e od 2018. koja je naslijedila Mikea Pompea, direktora od 2017. do 2018. kada ga je Donald Trump imenovao državnim tajnikom.

Ako njegovo imenovanje potvrdi Senat, William Burns će postati prvi karijerni diplomat na čelu CIA-e, naglašava se u priopćenju.