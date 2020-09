Bivši HDZ-ov ministar: Stožer može uvesti i policijski sat

'Nacionalni stožer zaista može donositi razne mjere koje idu za zaštitom zdravlja i sigurnost naših građana. I policijski sat, ako postoje uvjeti za to, ako je situacija zaista vrlo kritična', upozorava bivši HDZ-ov ministar

<p>Ustavni sud jučer je odbacio gotovo sve zahtjeve da se ispita ustavnost rada Nacionalnog stožera i pojedinih mjera kojima se ograničavaju ustavna prava hrvatskih građana poput slobode kretanja, a odluku Ustavnog suda u<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3886834/duel-u-rtl-direktu-ranko-ostojic-vs-drazen-bosnjakovic/" target="_blank"> RTL Direktu</a> komentirali su SDP-ov bivši ministar unutarnjih poslova <strong>Ranko Ostojić </strong>i HDZ-ov bivši ministar pravosuđa <strong>Dražen Bošnjaković</strong>.</p><p>Na pitanje može li Stožer, ako vlast to procijeni potrebnim, uvesti policijski sat, Ostojić je poručio kako ograničavanje sloboda mora biti temeljeno na zakonu.</p><p>- Nije točno da bi sabor aktiviranjem članka 17 sam trebao donositi odluke. Gospodin vitez Reiner je ta osoba koja je rekla da ni laici, a ni drugi nemaju potrebe komentirati odluke Ustavnog suda, samo vjerojatno niste bili informirani o tome, a on se predstavlja kao veliki pravni stručnjak pa je dobio po repu od gospođe Benčić. Ne ulazeći u meritum Sud je apsolutno izbjegao priču i o retroaktivnosti, o razmjernosti mjera i situaciji koju mi danas imamo. Stvorili smo jedno tijelo koje uopće nije bilo potrebno, Stožer civilne zaštite. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti je dozvoljavao ministru Berošu da može sve ovo što se danas kao mjera donosi raditi. I nikome nije jasno zašto se to dogodilo - kazao je Ostojić.</p><p>Bivši HDZ-ov ministar Bošnjaković smatra da Stožer i 'nema tako odriješene ruke za uvođenje mjera'. </p><p>- Svaka njegova odluka mora biti razmjerna cilju zbog koje je donesena. Ne može on sad nešto iz hira donijeti - kaže Bošnjaković</p><p>Ipak, napominje i kako Stožer može uvesti policijski sat, ako situacija tako zahtijeva.</p><p>- Nacionalni stožer zaista može donositi razne mjere koje idu za zaštitom zdravlja i sigurnost naših građana. I policijski sat, ako postoje uvjeti za to, ako je situacija zaista vrlo kritična - upozorava bivši HDZ-ov ministar.</p><p>- Mi smo imali lutanja u tome, vidjeli ste kakve su se mjere donosile, lockdown za naše građane, onda sedam milijuna turista bez ikakve kontrole primiš u zemlju. Prema tome, to nije tek tako jednostavno. Moram reći da Ustavni sud koji ne brine u ovom trenutku o zaštiti ljudskih prava naših građana nije izvršio svoju funkciju i tu je zaista napravio jedan pogrešan korak, ali moram im čestitati da su se nakon šest mjeseci ipak udostojili vratiti sa svog zasluženog odmora i donijeti odluke - nadovezao se Ostojić.</p><p>- Ali znate, ta ustavna prava nisu toliko neograničena, ona su ograničena time što morate poštivati druga ljudska prava. Onog drugog čovjeka, da on ne bude zaražen. Sve je ovo u cilju da se ne zarazi drugog - izvlači se Bošnjaković, na što mu Ostojić odgovara kako je to dobro objašnjenje, ali ono mora, kako kaže, zakonom biti određeno da se takve mjere mogu provoditi.<br/> </p>