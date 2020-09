Ustavni sud odlučuje o stožeru: Je li bilo protuustavnih mjera?

Ustavni suci trebali bi raspravljati o devet odluka Nacionalnog stožera koje se uglavnom tiču nošenja maski, zabrana okupljanja, zadržavanja na ulici i rada nedjeljom. Prvo će odlučiti hoće li rasprava biti javna

<p>Na Ustavni sud stiglo je dosad 30-ak prijedloga za ocjenu ustavnosti raznih odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite, a njihovu ustavnost danas će od 10 sati ocjenjivati na sudu.</p><p>Razni stručnjaci i oporba mjesecima su propitivali razne odluke, a danas bi pred sudom trebalo biti ukupno devet odluka stožera. Radi se o dvije odluke za nošenje maski i to za nošenje maski u javnom prijevozu i u zatvorenim prostorijama, zatim dvije odluke stožera o ograničavanju društvenih okupljanja, potom način održavanja pogreba, ograničavanje zadržavanja na ulicama, zabranu rada nedjeljom, baš kao i zabranu napuštanja mjesta prebivališta i prelaska državne granice.</p><p>Ustavni suci prvo će odlučivati o zahtjevu troje sudaca da se o zahtjevima za ocjenu ustavnosti raspravlja na javnoj sjednici..</p><p>- Ustavni sud ne mora čekati da im se netko obrati već imaju mogućnost sami pokrenuti postupak ocjene bilo koje odluke Stožera ili zakonske odredbe. Upravo to navodi me na zaključak kako bi već reagirali da im je nešto sporno s pozicije usklađenosti s Ustavom - kazao je ustavnopravni stručnjak <strong>Mato Palić</strong>.</p><p>Palić podsjeća kako Ustavni sud prema zakonu ima rok od godinu dana u kojem trebaju donijeti odluku o prijedlogu, zahtjevu ili ustavnoj tužbi.</p><p>- Kad je bio poznat rezultat izbora moglo se eventualno prije godišnjeg održati sjednica koja je zakazana za danas. Odlaskom na godišnji prolongirala se odluka za dodatnih mjesec dana - kaže Palić.</p><p>Predsjednik države <strong>Zoran Milanović</strong> više puta ponovio je stav kako je Stožer protuustavno tijelo, a smatra da bi njegove odluke trebalo staviti pod kontrolu Sabora. Palić ističe da u našem ustavno-pravnom poretku to nije predviđeno kao mogućnost.</p>