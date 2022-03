Bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi: 'Putin je spreman na sve. Ne vjeruje svojim ljudima'

Nakon što je donio iracionalnu odluku napada Ukrajine gotovo da je sve moguće. Ja ne znam na što je sprema, ali budući da je počeo prijetiti nuklearnim oružjem možemo zaključiti da je spreman na sve, rekao je bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević za RTL vezano uz Putinovo ponašanje i invaziju na Ukrajinu.

Bivši veleposlanik je imao priliku razgovarati s njim nekoliko puta.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Prije se moglo osjetiti da je Putin čovjek kojemu je stalo do njegove zemlje i do blagostanja njegovih građana. Bio je čovjek koji je maksimalno zastupao interese Ruske federacije. Cijena koju je Rusija platila, da bi on ekonomski i politički stabilizirao zemlju bila je gubitak demokracije i nepoštivanje demokratskih standarda, ali je on ostvario ono što je većina građana od njega očekivala - objašnjava Kovačević.

>>STANJE U UKRAJINI IZ MINUTE U MINUTU PRATITE OVDJE<<

- Roditeljima je omogućio da vjeruju da će njihova djeca živjeti bolje nego oni - dodaje Kovačević govoreći o Putinu kakav je bio prije kao vođa. No, nakon invazije na Ukrajinu, Kovačić smatra da ih je razuvjerio.

Putin je okružen ljudima s kojima je godinama surađivao, a upitno je imaju li oni glasa u odlukama.

- Putin svoje ljude koje je doveo na određena mjesta ne sluša i ne vjeruje im. U ovom ratu mora se oslanjati na ministra obrane Šojgua koji nije čovjek iz Putinovog tima 90-ih godina. On je sovjetski čovjek, veteran iz Afganistana. On je još '92 bio na poziciji ministra. Budući da je sovjetski čovjek, obnavljanje Saveza je nešto na što se Putin poziva zato ga Šojgu vjerno služi - smatra Kovačević koji je imao i priliku upoznati i Šojgua.

Rat u Ukrajini ulazi u drugi mjesec, a svi se pitaju hoće li sve biti gotovo do 9. svibnja, za Rusiju važnog datuma, Dana pobjede.

- Može završiti ako Putin tako odluči. U ovom razdoblju do 9. svibnja ključan je problem kako nedvojbeni poraz koji je ruska vojska već doživjela, a koji će što duže traje invazija biti sve uvjerljiviji, kako taj poraz predstaviti kao pobjedu. Očito je Putinu važno da deklarira pobjedu unatoč tome što je bio poraz - kaže Kovačević.

Zelenski je već nekoliko puta izrazio želju da se sastane s Putinom, ali veleposlanik misli da se to neće dogoditi.

- Ako Putin pregovara sa Zelenskim to je za njega zapravo poraz - zaključuje Kovačević.

Najčitaniji članci