Bivši ministar financija Slavko Linić je na sudu zbog klevete

Ne smatra se krivim, očitovao se bivši ministar financija Slavko Linić kojemu se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu sudi zbog klevete. Tužio ga je Tomislav Ljutić, osnivač društva Mali biskviti d.o.o. zbog tvrdnji koje je iznio u intervjuu dnevnom listu da je "Kraš trebao preuzeti Tedeschi, ali nije uspio", "Milanović i Maras onda su osmislili tvrtku Mali biskviti d.o.o., koju je osnovao nećak Marica Vidaković i koja je trebala u voziti poljske napolitanke i kekse da bi konkurirala Krašu te mu srušila vrijednost kako bi ga preuzeo Tedeschi".

Traži da se kao svjedoci, između ostalih ispitaju Zoran Milanović i Gordan Maras te Emil Tedeschi te da se Linića proglasi krivim i osudi na novčanu kaznu od 300 dnevnih dohodaka.

U svojoj obrani Linić je naveo kako s njegove strane u iznijetim navodima nema klevetanjate se osvrnuo na svaki od spornih navoda.

- Da je Tomislav Ljutić njezin nećak osobno mi je priopćila Marica Vidaković, istovremeno me upoznavši s okolnostima pod kojima je kasniji osnivač Mali biskviti d.o.o. napustio svog ranijeg poslodavca Kraš. Što se tiče navoda da su Mali biskviti trebali uvoziti poljske napolitanke i kekse kako bi konkurirali Krašu podsjećam da sam ja do svibnja 2014. bio ministar financija u Vladi RH te predsjednik Nadzornog odbora HBOR-a. Tako sam imao prilike vidjeti poslovnu dokumentaciju kojim su Mali biskviti d.o.o. zatražili kredit od HBOR-a u iznosu od čak 19,4 milijuna kuna. U pismenom citiranju navoda podnositelja zahtjeva da će čokoladice, kao jedan od budućih proizvoda Malih biskvita upločavati ugovorni partner i to poljski trgovački lanac - branio se Linić.

Kaže da je osim navedenog prijedloga još 2013. godine bio upoznat s dopisom kojeg je upravo HBOR-a u kolovozu te godine uputio Kraš.

- U tom dopisu se navodi, citiram: "prema informacijama kojima raspolažemo posebno nas zabrinjava da HBOR kao hrvatska banka odobrava kredit projektu kojim se potiče proizvodnja u Poljskoj, koja izravno ugrožava domaću proizvodnju". Prijedlog vezan uz kredit Malim biskvitima na moje inzistiranje proslijeđen je na razmatranje NO kojeg sam bio predsjednikom te je NO jednoglasno dao negativan odgovor. Znam i da je 5. svibnja 2014. tvrtka Mali biskviti podnijela novi zahtjev za kreditom, sada na iznos od 9,7 milijuna kuna, koji je i drugi put odbijen - kazao je Linić te dodao da nije tajna da je smijenjen upravo radi neslaganja s tadašnjim premijerom Zoranom Milanovićem i ministrom poduzetništva i obrta Gordanom Marasom.

Tomislav Ljutić u opširnom je iskazu između ostalog naveo da ga se dovodi u politički kontekst s osobama koje ni ne poznaje.

- Emila Tedeschija sam vidio jednom na utakmici, Zorana Milanovića samo na TV-u i u novinama, a Gordana Marasa u jednom navratu u prostorijama ministarstva. Dio profesionalne karijere proveo sam u Krašu, a društvo sam napustio zbog neslaganja s načinom rada uprave i prokuristice. Projekt sam počeo razvijati u listopadu, studenom 2012. godine. Angažirao sam agenciju za istraživanje tržišta obzirom sam uočio da se na tržištu na ovim prostorima nitko ne bavi proizvodnjom zdravijim pekarskih proizvoda te je tako nastala ideja o brendu Minky monkey. Planirao sam osobno uložiti 1,5 milijuna kuna, Quaestus fond bi uložio 20 milijuna, a HBOR 19,4 milijuna kuna. HBOR je na upravi donio jednoglasnu odluku o kreditu te je u njoj navedeno da se radi o financiranju proizvodne opreme - govorio je Ljutić.

Tvrdi da je u kolovozu 2013. godine njegova teta, Marica Vidaković saznala da je odobren kredit za projekt koji je osmislio kroz tvrtku Mali biskviti.

- Odmah nakon toga je na adresu Kraša dostavljena dokumentacija vezana za moj zahtjev za kredit dostavljen HBOR-u, a radi se o poslovnoj, bankarskoj tajni. Ja nisam imao niti u primisli rušiti Kraš. Tamo sam radio i izgrađivao ga, nikoga od djelatnika Kraša nisam vrbovao. Da su u Krašu smatrali da su neka prava ili ineteresi tvrtke ugroženi za pretpostaviti je da bi to prijavili nadležnim institucijama. S ministrom Marasom prvi telefonski kontakt ostvario sam u listopadu 2013. godine, a do njega sam došao preko Bojana Glavaševića. Upozorio sam ga da se na HAMAG i HBOR vrše pritisci da se kredit ne realizira. U konačnici je HBOR u prosincu 2012. godine suspendirao odluku o provedbi kredita zbog novonastalih pravnih rizika što je obrazloženo nedostacima u objašnjenju Malih biskvita - pričao je Ljutić i dodao da je pokušao kontaktirati Maricu Vidaković, koja je negirala da išta zna o tom projektu.

- U konačnici je na inzistiranje okrivljenog nadzorni odbor odlučio da se odluka o kreditiranju stavlja van snage. Nakon presice koju je u travnju 2014. održao Linić na kojoj je govorio o projektu Mali biskviti kao razlogu nejgove smjene ističući da je bio usmjeren na rušenje Krašapri čemu je bio sarkastičan i iznio niz neistina. Jasno da nakon toga nijedna od banaka s kojima je već dijelom postignut dogovor nisu htjele ući u projekt te su odustale od kredita. Jasno je da je tako onemogućeno Malim biskvitima da nastupe na tržištu. Mene je Linić, odnosno moj projekt napao zbog Marice Vidaković. Kad sam otišao iz Kraša, ona je govorila da će me medijski uništiti. Njegovo postupanje bila je njezina osveta meni. Ne znam zbog čega su me doveli u vezu s Tedeschijem jer je distributer proizvoda trebala biti tvrtka Alka - kazao je LJutić. Napomenuo je da je u Kraš uložio šest godina života te da se njegov doprinos tvrtki marginalizira.