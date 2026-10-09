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POSJET MOSKVI

Bivši njemački kancelar bio je na Putinovoj rođendanskoj fešti

Piše HINA,
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Bivši njemački kancelar bio je na Putinovoj rođendanskoj fešti
Foto: Profimedia
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Bivši kancelar Gerhard Schroeder izazvao je kontroverze svojim prisustvom na proslavi Putinova rođendana, unatoč kritikama zbog svojih poslovnih veza s Rusijom.

Bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder sudjelovao je u proslavi 74. rođendana ruskog predsjednika Vladimira Putina u njegovu domu, objavio je Kremlj.

Na fotografijama objavljenima na Telegramu. Schroeder i Putin široko se smiješe i rukuju, dok se u pozadini vidi starinska peć i ruski samovar, posuda koja se tradicionalno koristi za zagrijavanje vode za čaj.

„Vladimir Putin prethodnog je dana iz jutarnjih vijesti doznao da se Gerhard Schroeder nalazi u Moskvi te da je došao poslovno zbog tvrtke Globus”, objavio je Kremlj na Telegramu. „Predsjednik je pozvao svojeg starog prijatelja u svoj dom. Gerhard Schroeder bio je s Vladimirom Putinom dok je šef države jučer slavio svoj rođendan.”

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Schroeder, koji je obnašao dužnost kancelara od 1998. do 2005. godine, nedavno se pridružio nadzornom odboru ruskog trgovačkog lanca Hyperglobus. U srijedu je posjetio jednu od njegovih trgovina u Moskvi, gdje su ga zaposlenici dočekali pljeskom, pokazale su snimke ruske televizije.

Schroeder je bio izložen kritikama, osobito u Njemačkoj, zbog svojih veza s ruskim poslovnim krugovima i Putinom. Te su se veze nastavile unatoč ruskoj invaziji na Ukrajinu 2022. godine i naknadnim valovima zapadnih sankcija. Putin je u svibnju sugerirao da bi Schroeder mogao predstavljati europske zemlje u mirovnim pregovorima s ciljem okončanja sukoba. Europski ministri vanjskih poslova odbacili su tu mogućnost.

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