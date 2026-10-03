Zelenski upozorava: 'Moskva sprema novu strategiju, žele izazvati val izbjeglica uoči zime'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio vojsci pojačane napade na civilne ciljeve i nuklearna postrojenja. Prema obavještajnim podacima iz Kijeva, Moskva želi izazvati strah i novi val izbjeglica uoči zime.

## Nova taktika za pritisak na stanovništvo

Tijekom intervjua za Financial Times iz skloništa u Kijevu, Zelenski je istaknuo da su ruske snage dobile nove upute u rujnu. Budući da ruska vojska ne može zauzeti regiju Donbas nakon četiri i pol godine rata, Kremlj je odbacio dosadašnja ograničenja u zračnim napadima. Glavne mete sada su najveći gradovi poput Kijeva, Harkiva, Lavova i Odese.

​- Rekao je da sada nema pravila - izjavio je Zelenski.

Cilj ovakvih udara je izolirati te gradove i natjerati stanovništvo na bijeg. Ukrajinski dužnosnici navode da Rusija pokušava pokrenuti novi val izbjeglica prema susjednim zemljama, poput Poljske, gdje raste umor od sukoba i protuimigrantsko raspoloženje. Iako postoje brojni dokazi o uništavanju bolnica i škola, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je te optužbe.

​- Ruske oružane snage ne gađaju škole ili bolnice - rekao je Peskov.

Ugrožena nuklearna infrastruktura

Osim civilne infrastrukture, Moskva planira udare na nuklearna postrojenja kako bi ih isključila iz energetske mreže. Ukrajinske vlasti tvrde da ovim potezom Rusi žele prisiliti Kijev na prihvaćanje njihovih zahtjeva početkom 2027. godine. Međunarodna agencija za atomsku energiju već duže vrijeme upozorava na iznimno krhku situaciju u elektrani Zaporožje, koja ovisi o samo jednom dalekovodu.

Zabrinutost je dodatno porasla nakon što je potkraj rujna ruski dron udario stotinjak metara od istraživačkog reaktora u Institutu za nuklearna istraživanja u Kijevu. Ukrajinsko Ministarstvo vanjskih poslova taj je napad opisalo kao čin nuklearnog terorizma.

Problemi sa zračnom obranom

U samo jednom danu ruske snage lansirale su oko pet stotina dronova, od kojih je polovica na mlazni pogon, što znatno otežava njihovo rušenje. Ukrajina pokušava ojačati svoju protuzračnu obranu, ali suočava se s nedostatkom motora za presretače. Američki borbeni zrakoplovi F-16 pokazali su se vrlo učinkovitima protiv novih letjelica.

Zelenski je objasnio da oko polovicu tih zrakoplova moraju slati u inozemstvo na održavanje. Kijev traži da se radovi na popravcima prebace u Ukrajinu kako bi se lovci brže vraćali na ratište. Uz to, ukrajinski predsjednik kritizirao je Sjedinjene Američke Države i Europu jer ne čine dovoljno kako bi izvršili ekonomski i diplomatski pritisak na Moskvu i tako zaustavili rat.

*uz korištenje AI-ja

