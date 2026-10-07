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Bivši njemački kancelar postao šef ruskog lanca: Schrödera u Moskvi dočekali pljeskom

Piše HINA,
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Bivši njemački kancelar postao šef ruskog lanca: Schrödera u Moskvi dočekali pljeskom
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Foto: Reuters
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Bivši njemački kancelar Gerhard Schröder posjetio je supermarket u Moskvi gdje su ga zaposlenici dočekali pljeskom, unatoč kritikama zbog njegovih veza s Rusijom.

Bivši njemački kancelar Gerhard Schröder, koji se nedavno pridružio nadzornom odboru ruskog lanca supermarketa Hyperglobus, posjetio je u srijedu jednu od trgovina u Moskvi, gdje su ga zaposlenici dočekali pljeskom, prikazano je na snimkama ruske televizije. Schröder se suočio s kritikama, posebice u Njemačkoj, zbog veza s ruskim poslovnim sektorom i predsjednikom Vladimirom Putinom koje su opstale unatoč ruskoj invaziji na Ukrajinu 2022. i kasnijim valovima zapadnih sankcija.

Hyperglobus se prošle godine izdvojio iz njemačke grupacije Globus Holding. Vijest o Schröderovu imenovanju u upravu objavljena je prošlog tjedna.

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Bivši njemački kancelar postao šef ruskog lanca: Schrödera u Moskvi dočekali pljeskom VIDEO
Bivši njemački kancelar postao šef ruskog lanca: Schrödera u Moskvi dočekali pljeskom | Video: 24sata/Reuters

Bivši kancelar se široko osmjehivao a zaposlenici su njegov dolazak u trgovinu dočekali dugotrajnim pljeskom, prikazuju snimke ruskog televizijskog kanala RBC.

"Vrlo mi je drago što sam ovdje, što vidim ovaj prekrasan hipermarket, vidim rezultate vašeg rada i da vas mogu upoznati, moje divne kolege", prenio je RBC njegove riječi.

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Schröder je izgradio blizak odnos s Putinom tijekom svog kancelarskog mandata od 1998. do 2005., a kasnije je radio za ruske državne tvrtke.

Njegovo imenovanje u upravu Hyperglobusa dolazi u trenutku kada Moskva nastoji stranim vlasnicima oduzeti pravo upravljanja imovinom koju imaju u Rusiji.

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