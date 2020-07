Bivši njemački kancelar pozvao na protumjere protiv SAD-a

<p>Dodatne američke sankcije s ciljem blokiranja plinovoda Sjeverni tok 2, koji povezuje Rusiju i Njemačku, bile bi udarac njemačkom suverenitetu, kao i onom Europske unije, upozorio je u srijedu pred parlamentarnim odborom Bundestaga bivši njemački kancelar <strong>Gerhard Schroeder</strong>. </p><p>Schroeder, trenutno čelnik upravnog odbora plinovoda, pozvao je njemačku vladu da izvrši pritisak unutar EU kako bi se na takav potez uzvratilo sankcijama prema Sjedinjenim Državama.</p><p>Nove sankcije kojima prijeti Washington predstavljale bi udarac za 120 njemačkih i europskih tvrtki koje rade ili su radile na plinovodu, na kojemu je rad zaustavljen, kazao je Schroeder.</p><p>Investicije vrijedne milijarde dolara bile bi pogođene, kazao je Schroeder.</p><p>"Nisam ovdje kako bih vodio politiku, nego zato što ste me pozvali", kazao je Schroeder (76), njemački kancelar u razdoblju 1998-2005, pred gospodarskim odborom njemačkog parlamenta.</p><p>Upitan o tome koje sankcije protiv SAD-a ima na umu, on je kazao kako nije u tome stručnjak, a da također više nije ni političar.<br/> Odgovarajući na uvođenje američkih sankcija švicarska offshore kompanija Allseas zaustavila je krajem prošle godine rad na plinovodu Sjeverni tok 2, kojemu je cilj udvostručiti trenutni kapacitet plinovoda Sjeverni tok 1.</p><p>Ruski predsjednik <strong>Vladimir Putin</strong> inzistirao je na tome da se rad na plinovodu, koji je blizu kraju, nastavi, no nastupio je još jedan problem vezan uz zahtjev, postavljen po novim tržišnim pravilima EU-a, da se odvoji vlasništvo plinovoda od isporuke plina.</p><p>To predstavlja problem za ruski Gazprom, koji praktički posjeduje plinovod i upravlja njime.</p><p>Sjedinjene Države smatraju da plinovod povećava energetsku ovisnost Njemačke i EU i potkopava pozicije Poljske i Ukrajine kao tranzitnih zemalja za plinovod.</p><p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump </strong>uzeo je Sjeverni tok i kao argument kojim je tražio od Njemačke veće financijsko sudjelovanje u troškovima NATO-a, zamjerajući joj pretjerano bliske poslovne veze s Rusijom.</p>