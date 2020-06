Sacha Baron Cohen se prerušio i nasamario Trumpove pristalice

Cohena su proslavili satirični, fiktivni likovi Ali G (MC i sitni kriminalac), Borat (kazahstanski novinar), Brüno (modni stilist), a u svojoj TV seriji 'Who Is America?' već ranije je uspješno ismijavao američki patriotizam.

<p>Glumac i komičar <strong>Sacha Baron Cohen</strong> (48) uspio je još jednom u onome što najbolje radi. Nakon što je u karijeri već nekoliko puta kreirao uspješne osebujne likove, uz pomoć kojih se infiltrirao u zanimljiva društva i uvalio u nerijetko sulude priče, na red su došli Trumpovi glasači.</p><p>Nije to doduše prvi put da Baron Cohen na meti ima američke patriote, često pogrdno nazivane i redneck populacijom. Prikazao ih je i prokazao u svojoj TV seriji 'Who Is America?', kojom je nasmijao cijeli svijet, a na tom tragu bio je i njegov najnoviji performans na protestnom skupu naziva 'March for Our Rights 3' u Washingtonu, koji je organizirala radikalno desničarska skupina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Komičar se organizatorima ranije javio i predstavio kao donator, koji bi želio pomoći u organizaciji glazbe, pozornica i osiguranja, a kako je Baron Cohen zaista platio zaštitarsku službu, jednom kad se domogao pozornice nisu ga više mogli ukloniti.</p><p>Trumpove pristaše isprva je zabavio rasističkom pjesmicom te obračunom protiv liberala, Svjetske zdravstvene organizacije, Baracka Obame, Hillary Clinton, Billa Gatesa i svih koji nose zaštitne maske, no ubrzo su shvatili da su postali žrtva proslavljenog komičara, koji ih je nasamario i ismijao. </p>