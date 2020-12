Bivši pomoćnik ministra branitelja nepravomoćno je osuđen na tri godine zatvora

Dinko Mikulić je bio na funkciji Uprave za stambeno zbrinjavanje te je trebao brinuti o zbrinjavanju vojnih invalida, i članova obitelji poginulih, nestalih i zatočenih branitelja

<p>Bivši pomoćnik ministra branitelja Dinko Mikulić danas je na Županijskom sudu u Zagrebu ponovno je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora jer je tijekom 2005. tražio, a kasnije i primio mito, kako bi pogodovao pri kupnji stanova za potrebe stradalnika Domovinskog rata.</p><p>Za to vrijeme Mikulić je bio na funkciji Uprave za stambeno zbrinjavanje te je trebao brinuti o zbrinjavanju vojnih invalida, i članova obitelji poginulih, nestalih i zatočenih branitelja. Od Branka Dretara, suvlasnika i člana uprave trgovačkog društva Stanoing d.o.o. iz Varaždina tražio je 50.000 eura na što su Dretar i kolega Eduard Brumen pristali.</p><p>Prema presudi, Mikulić je ponovno 2008., u dva navrata, pokušao izvući 100.000 i 200.000 eura. Iako mu je Dretar pristao dati prvu cifru, nju nikad nije isplatio. Dretar je ubrzo smijenjen s funkcije pa se Mikulić okrenuo Brumenu. Brumen ga je tada odbio.</p><p>Mikulić je 2018. već bio osuđen na istu kaznu, no Vrhovni sud je ukinuo presudu i vratio je na ponovno suđenje. </p><p>Prema odluci suda Mikulić mora platiti troškove financijskog i knjigovodstvenog vještačenja od 88.000 kuna, građevinsko vještačenje od 38.000 kuna i trošak postupka od 20.000 kuna.Jednako tako oduzet će mu 50.000 eura ili 362.800 kuna u protuvrijednosti te ih u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude mora uplatiti u državni proračun.</p><p>U pritvoru je bio od d 28. prosinca 2012. do 28. lipnja 2013. i to vrijeme mu se uračunava u zatvorsku kaznu. </p><p> </p><p><br/> </p>