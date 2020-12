Ako se u timu okružite najboljima, ako imate na umu interes bolnice ili grada, jamčim vam da je to već pola puta do uspjeha. Ostalu polovicu čini veliko zalaganje i trud, puno, puno rada, a svi koji me poznaju, znaju da to i donosim sa sobom - kaže bivši ravnatelj riječkog KBC-a, koji se odlučio kandidirat za gradonačelnika.

Iza natpisa 'Da štima grad', koji se ovih dana pojavio u Rijeci, stoji Davor Štimac, kao nezavisan kandidat za gradonačelnika na idućim lokalnim izborima. Štimac je Riječanima dobro poznat zbog brojnih funkcija i uspjeha koje je postizao na svakoj od njih, ali ga najbolje pamte kao donedavnog ravnatelja riječke bolnice, koju je sredio, vratio joj slavu i sjaj, a ujedno i pokrenuo gradnju nove bolnice na Sušaku.

- Moj je životni poziv biti liječnik, a kao ravnatelj riječkog KBC-a pokrenuo sam brojne razvojne procese u medicinskoj struci i poboljšavao bolničku infrastrukturu. Nakon početka gradnje bolnice, sada su drugi preuzeli taj posao, a ja sam odlučio svoje znanje, energiju i iskustvo koje imam staviti u službu Rijeke i mojih Riječanki i Riječana. Ne mogu više gledati kako se naš grad usporava i gasi, što me svaki put zaprepasti, dok šetam po gradskim četvrtima – objasnio je svoje motive za kandidaturu Davor Štimac. Ističe da će preokrenuti loše demografske i gospodarske trendove u Rijeci, ali i vratiti ponos građanima na grad u kojem žive.

- Svjestan sam svih problema i gradskih financija, ali sličnu poslovnu klimu sam zatekao i kad sam preuzeo upravljanje riječkom bolnicom. Naša bolnica je tada postala primjer kako se i u Hrvatskoj može uspješno poslovati. Isti model i vrijednosti ću primijeniti i na upravljanje gradom. Ako se u timu okružite najboljima, ako imate na umu interes bolnice ili grada, jamčim vam da je to već pola puta do uspjeha. Ostalu polovicu čini veliko zalaganje i trud, puno, puno rada, a svi koji me poznaju, znaju da to i donosim sa sobom – ispričao je Štimac.

Izborni program će predstaviti uoči službene kampanje, no neke naznake je dao i na današnjem predstavljanju. Kao gorući i najveći problem Primorsko-goranske županije i grada Rijeke, Štimac ističe demografiju jer ona već pali sve alarme i poprima razmjere katastrofe. Lani je, primjerice, od 2381 novorođenčadi, samo njih 808 bilo s područja grada Rijeke, gdje su u istom razdoblju umrle 1623 osobe. Već tada je bilo dvostruko više umrlih nego rođenih osoba, a ove godine se očekuje još manje novorođenih u Rijeci.

- Demografski pokazatelji nam najbolje govore kako Rijeka odumire. Ako nastavimo s ovakvim trendovima, Rijeka će za 10 godina biti grad s manje od 100 tisuća stanovnika, a za 50 godina će se i više nego prepoloviti. Krajnji je trenutak za ozbiljne promjene u upravljanju gradom, zaustavljanje negativnih demografskih trendova i povećanje broja stanovnika za barem 5000 u prve četiri godine, odnosno 20 tisuća u idućih 10 godina. Time bismo jedva nadoknadili gubitak stanovništva posljednjih 20 godina – tumači Štimac, koji kaže da mu je kod odluke da se prihvati upravljanja gradom presudio i podatak iz istraživanja, u kojem je samo 11 posto ispitanika ocijenilo da se Rijeka razvija u pravom smjeru.

- Zabrinut sam i zbog podatka da u Rijeci imamo manje od 15 posto mlađih od 19 godina, što je najmanje među većim gradovima u Hrvatskoj, a s druge strane, imamo najviše stanovnika treće životne dobi, starijih od 65 godina. Njih je gotovo 25 posto. Kako bi Rijeka adekvatno odgovorila na te, ali i brojne druge izazove, potrebna nam je politika uključivosti i ona će biti važna odrednica moje kampanje – najavio je Štimac. Politiku uključivosti zasniva na programima, usmjerenima poboljšanju životnog standarda mladih, građana treće životne dobi, kao i radno aktivnog stanovništva. Njegov program se zasniva na boljem obrazovanju mladih, osiguranju zapošljavanja, ali i na zabavnim sadržajima u gradu.

Građanima treće životne dobi je potrebno, smatra Davor Štimac, omogućiti uključivanje u društveni život grada, dostojanstveno starenje i dostupnost kvalitetnih domova za starije. A radno aktivnom stanovništvu planira osigurati dovoljno novih radnih mjesta, povoljnije uvjete stanovanja i upis svakoga djeteta u jaslice i vrtić. Štimac naglašava i da Rijeka mora pratiti razvojne trendove i zato planira snažniji i odlučniji zaokret prema zeleno-plavim održivim tehnologijama. S obzirom da i moderna Europa temelji svoj budući razvoj upravo na tome, u takvim projektima je prilika za privlačenje velikog dijela novca iz EU. Za takvu razvojnu politiku, također, planira provesti i bržu digitalizaciju cijelog okruženja, od gradske uprave, do svih javnih i privatnih poslovnih procesa u Rijeci.

- Znam da to sve zvuči lijepo i da netko može pomisliti – pa sve su to govorili i drugi, opet lijepe laži. No, ako malo pogledate moju biografiju, sve ono što najavim, to i napravim. Mi ćemo naš program i ostvariti jer su to osnovni preduvjeti da Riječanke i Riječani ostanu živjeti u našem gradu, ali i da neki drugi ljudi izaberu Rijeku za svoj novi dom – kazao je Štimac i dodao da svoj program temelji na četiri osnovne vrijednosti: tradiciji, kozmopolitizmu, znanju i poštenju.

U izradi programa za gradonačelnika Rijeke pomažu mu najbolji riječki stručnjaci raznih usmjerenja, profesija i poziva. Među njima su sveučilišni profesori, istaknuti gospodarstvenici, čelni ljudi iz raznh sustava... No, Štimac namjerava veliku važnost dati građanima. Zato u kampanju i ide s porukom – Građani prije svega, što je ujedno i ime udruge, koja podržava njegovu kandidaturu.

Na predstavljanju kandidata je prikazan i film, u kojem su brojni poznati Riječani i stranci svjedočili o karakteru i nevjerojatnoj energiji i ambiciji Davora Štimca, podvukavši sve pod zajednički nazivnik – čega god se on uhvati, napravi to boljim i uspješnijim. Zanimljivo je i da tom kandidatu podršku daju i ljudi s različitih političkih strana, što nam pokazuje da nesebičan uspjeh nadilazi i politička opredjeljenja, ako čovjek svojim trudom i radom iza sebe ostavlja najbolje rezultate.