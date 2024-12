Bivši ravnatelj Srebrnjaka o propalom projektu: 'Trebala je to biti najmodernija bolnica '

U vrijeme kad smo aplicirali za projekt, to je bio projekt svjetske klase i - bez lažne skromnosti - vrhunski u pedijatrijskom i znanstvenom smislu. Projekt smo dobili jer smo imali reference, surađivali smo s puno svjetskih centara, imali smo puno međunarodnih publikacija te drugih projekata, ispričao je u razgovoru za Net.hr dr. Boro Nogalo, bivši ravnatelj Dječje bolnice na Srebrnjaku.

Trebala je to biti najmodernija bolnica za djecu u regiji, prije pet godina dobili su 60 milijuna eura od EU, iskopani su i temelji, ali projekt je i službeno propao.

Nekoliko mjeseci nakon toga, Nogalo je dobio otkaz.

- Bolnica je koncipirana tako da se maksimalno smanje liste čekanja, da se način liječenja djeteta odradi na najbezbolniji i najmanje traumatičan način. Ideja je bila razviti jako puno ambulanti, radilišta u polikliničkom centru, da djeca mogu ući u sustav, da se krene u dijagnostiku, a kompliciraniju djecu ne uvoditi odmah u stacionar pa da se moraju raditi vizite i tako stvarati čepove, nego da se što više toga obavlja preko dnevne bolnice - rekao je.

- Gotovo cijeli iznos od 60 milijuna eura bio je nepovratan. Zagreb, kao vlasnik i osnivač bolnice, koji je podržao projekt za vrijeme bivše gradske vlasti, bio je dužan osigurati oko 9,5 milijuna kuna ili 1,3 milijuna eura. U to vrijeme bio je to jedinstven projekt za Europu i tu ne pričam gluposti - smatra Nogalo.

Nogalo je najavio i tužbu.

- Prijava ide DORH-u, europskoj javnoj tužiteljici i krim policiji. On govori da projekt nije realiziran ni 0,1 posto, pa to je zato što je on zabranio i gradnju i opremanje i sve natječaje - rekao je.