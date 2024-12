Tomašević: U kampanji vode se izvidi protiv Kekin i Milanovića, ali ne i protiv Dragana Primorca

"Ivana Kekin objasnila je apsolutno sve što se tiče kuće i tu je sve čisto. Drugo - o kavi Mile Kekina i Nikice Jelavića - vjerujem Kekinu kao i većina građana", poručio je Tomašević na redovnoj konferenciji za novinare na kojoj je komentirao "slučaj Kekin".

A što se tiče navoda da su pokrenuti izvidi DORH-a oko kupnje zemljišta Ivane Kekin, predsjedničke kandidatkinje Možemo!, Tomašević kaže da je to neslužbena informacija, a i sam načelnik Buja tvrdi da ga nitko nije oko toga nije kontaktirao, a od Buja je kupljeno zemljište.

"Međutim, ako je to točno, to bi značilo da se pokreću izvidi protiv dvoje kandidata - Zorana Milanovića i Ivane Kekin - u tri tjedna koliko traje službena kampanja", upozorio je Tomašević.

Osim tajminga, problematični su mu i dvostruki kriteriji jer nije vidio da su pokretani izvidi oko kandidata HDZ-a Dragana Primorca i uređenja njegova ureda dok je bio ministar.

Rekao je i kako ne vjeruje DORH-u dok mu je na čelu Ivan Turudić.

Novinari su Tomaševića pitali ima li dojam da su kao stranka na nečijoj meti i povezuje li to s ovim predsjedničkim i lokalnim izborima iduće godine.

Naime, današnji Nacional piše da su još početkom studenoga dobili dokumentaciju koja se tiče zemljišta Ivane Kekin, te navode da je došla iz izvora vrlo bliskog Draganu Primorcu i HDZ-u.

"To me uopće ne bi začudilo jer mislim da je Ivana Kekin "stala na žulj" Primorcu te je itekako moguće da je netko iz njegova stožera to plasirao", rekao je Tomašević.

Je li to povezano sa Zagrebom, kaže, vrijeme će pokazati. Na lokalnim izborima u Zagrebu očekuje "vrlo prljavu kampanju", no vjeruje da će dobiti još jedan mandat.

Upitan je li shvatio kao poruku pismo Petra Pripuza saborskoj zastupnici Možemo! Sandri Benčić, s obzirom da je riječ o osobi čija tvrtka radi s Gradom oko zbrinjavanja nekih vrsta otpada, Tomašević je odgovorio da se oko biootpada i plastike mora surađivati s privatnim poduzećima putem otvorenih natječaja i tako će biti do 2028. dok se ne otvori centar u Resniku.

Tomašević je rekao i da se njemu nitko nije javljao s direktnim ili indirektnim prijetnjama, da bi ga pokušao ucijeniti ili bilo što drugo.

Konferenciju za novinare održao je u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba gdje je predstavljeno pet novih vatrogasnih vozila kao nastavak ulaganja u modernizaciju.

Pohvalio se da je udvostručen proračun vatrogascima s 11,6 milijuna eura koliko su imali na početku njegova mandata na 21,8 milijuna eura, predviđenih za 2025. Zaposleno je 100 novih vatrogasaca, a u 2025. zaposlit će ih još 40. "Nedavno je potpisan i Kolektivni ugovor za najveće povećanje plaća u povijesti, a u dvije godine Zagreb je premašio dvadesetogodišnje ulaganje u vozila i opremu", poručio je gradonačelnik.