Nismo znali da on ide na pregovore dolje u Hrvace s tada vodećim ljudima grada Sinja, mi smo bili u klasičnoj akciji, diverziji. Meni je žao što smo propustili tu šansu, ali to je tako, rekao je bivši hrvatski ministar obrane Ante Kotromanović za RTL.

- Smatram da se tu ništa posebno neće promijeniti na terenu. Živjet će jednim komotnim životom, vjerojatno negdje u Švedskoj, jest će kokice petkom, tiramisu srijedom i pisat će memoare. I bit će vjerojatno i dalje nacionalni heroj u takozvanoj Republici Srpskoj i u Srbiji. Smatrat će ga velikim herojem i strategom, za mene nije ni jedno ni drugo. Otprilike bi ga tako procijenio, kao osobu koja je vjerojatno bila iskompleksirana, koja je imala moć, koja je vladala životom ljudi na terenu, i tako se ponašao, kao gospodar života i smrti - kaže Kotromanović.

Ovo je Mladić rekao na snimkama ratnog snimatelja Petra Malbaše u rujnu 1991. - Vi znate da je miniran Maslenički most. I to vi znate da sam ja lično uradio s mojim ljudima i provjerite. Što ja uradim znate da je efikasno i kvalitetno, i u to ne treba sumnjati. Da su potezi vrhunski izvedeni, energično i odlično, i da ja zato diktiram situaciju u Dalmaciji.

Ratko Mladić kriv je prema 10 od 11 točaka optužnice. I to za tri udružena ratna zločina i jedan sveobuhvatan zločinački pothvat tijekom rata u Bosni i Hercegovini, zaključilo je Žalbeno vijeće. Mladić je sedmi haški optuženik pravomoćno osuđen na doživotni zatvor, svi su bivši dužnosnici bosanskih Srba.