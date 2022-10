Bivši šef Čistoće: 'Iznajmljuju i kupuju kamione, a na dvorištu im 10 njih stoji zbog loših guma'

Kao što sam naveo i na svom postu na Facebooku suluda je situacija gdje desetak kamiona Čistoće ne voze jer zbog dotrajalih guma ne mogu proći tehnički pregled, a istovremeno se iznajmljuje i kupuje nove kamione. No to je samo dio nelogičnosti koje se trenutno događaju u ovoj podružnici – kaže nam nekadašnji voditelj Čistoće Goran Bradić koji je u svojoj objavi dodao "Bando nesposobna i neradnička". Referirao se i na novi sustav naplate putem plavih ZG vrećica.

- Kao prvo ne treba zaboraviti da smo prije svega ovoga uložili oko 50 milijuna kuna na kodiranje spremnika, vage i kamere da bi Zagrepčani kao i Čistoća imali točne podatke koliko tko otpada napravi i da se po tome i naplati. To se financiralo novcima EU no to više nitko ne spominje, ali zato postoje brojna pitanja oko novog sustava. Ne znamo zašto se na ZG vrećice obračunava 25 posto poreza, a ne 13 posto koliko je PDV za komunalne usluge; ne znamo ni tko je, gdje i kada za kojeg nositelja proveo zaštitu intelektualnog vlasništva nad plavim ZG vrećicama; ako se vrećice proizvode izvan EU kako se navodilo po medijima pod kojim uvjetima i se uvoze odnosno tko je pripremio uvoznu carinsku deklaraciju i kako ona glasi; zašto na vrećicama nema osnovnih informacija o proizvodu kao što su sastav, gramaža, način odlaganja i slično... - pita se bivši voditelj podružnice. Što se manjka kamiona i djelatnika tiče, o tome je govorio i novi voditelj podružnice Davor Vić najavivši, kako i Bradić navodi, da će dok ne kupe nove kamione i osvježe prijevozni park, dio kamiona iznajmiti.





