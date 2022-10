CIOS: Gradonačelnik se hvali nekorištenjem ugovora s nama, a lani nam platili 21,4 mil. kuna

Nakon jučerašnje konferencije za novinare gradonačelnika Tomislava Tomaševića CIOS grupa poslala je medijima dopis u kojem se referiraju na izjave gradonačelnika o navodnim i značajnim uštedama ostvarenim izostankom suradnje s CIOS grupom na području prikupljanja i zbrinjavanja otpada. Navode kako su te informacije nepotpune i nejasne.

- U ovom trenutku članice Grupacije imaju šest važećih okvirnih sporazuma ili ugovora, od kojih su tri sklopljena za vrijeme bivše te tri tijekom mandata aktualne gradske vlasti i to kako slijedi: za uslugu preuzimanja i daljnje obrade neopasnog otpada; za preuzimanje i daljnju obradu plastične ambalaže; za preuzimanje i daljnju obradu biorazgradivog otpada; za usluge preuzimanja i daljnje obrade drva; za preuzimanja i daljnje obrade otpadne plastike s gradskih groblja te jučer sklopljeni za građenje, održavanje i upravljanje podsustavima Odlagališta otpada Jakuševec – navode iz CIOS grupe.

O zadnjem ugovoru koji spominju 24sata pisala su još prije tjedan dana dok se znalo samo da je na natječaju vrijedom 250 milijuna kuna jedinu ponudu poslala grupacija koja okuplja HIS, C.I.A.K., Tigra i Eko Flor Plus nudeći svoje usluge održavanja Jakuševca za nešto više od 222 milijuna kuna. Iz CIOS grupe navode kako su za tri ugovora sklopljena za vrijeme bivše Gradske uprave, a zbog kojih su od nove Gradske uprave bili prozivani da su sklopljeni „zna se kako“, javno bili ponudili novoj Gradskoj upravi raskidanje poslovne suradnje, bez potraživanja bilo kakvih penala ili odštete, no da takav njihov prijedlog nikada nije bio prihvaćen.

Nadalje navode kako osjećaju obavezu javnost izvijestiti da je njihova grupacija u razdoblju od 2013. do 2020. godine izvršila usluga odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada u ukupnom iznosu od 23 milijuna kuna.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL



- U 2020. godini dolazi do značajnog porasta prikupljenih količina glomaznog i građevinskog otpada kao izravne i neizbježne posljedice potresa te u toj 2020. godini, zbog iznimnih količina, troškovi dosežu 54 milijuna kuna. Godinu kasnije, 2021. godine bili su 21 milijun kuna, što ukupno, za 9 godina čini 98 milijuna kuna. S obzirom na prethodno iznesene provjerljive podatke i činjenice, nikako nije jasno na koji su način u Zagrebu u 2022. godini ostvarene uštede od čak 60 milijuna kuna i to samo na području zbrinjavanja glomaznog otpada... ni po kojoj računici ne može biti rezultat smanjenja opsega suradnje Grada Zagreba i CIOS grupacije...– dodaju iz CIOS grupe.

Pitaju se i ako se gradonačelnik poziva na uštede koje nastaju i, kako navodi, zbog nekorištenja ugovorenih usluga kroz ugovor o zbrinjavanju biootpada s CIOS grupom, zašto uopće Grad Zagreb raspisuje natječaje za koje samostalno definira količine, ali iste ne konzumira.

- Iz takve prakse može se jedino zaključiti da Grad raspisuje natječaje (čiju vrijednost kroz tražene količine i definira), da bi nekonzumiranje ugovorenih usluga prikazao takozvanim uštedama. CIOS grupa prošle je godine kroz poslovni odnos s tvrtkama u vlasništvu Grada Zagreba ostvarila prihod u iznosu od 21,4 milijuna kuna (što čini svega 0,76% ukupnih konsolidiranih prihoda Grupe). Jučer prezentirane „značajne uštede“ Grada, koje su predstavljene kao rezultat smanjenja ili izostanka suradnje s članicama Grupacije, pretpostavljale bi automatski „značajno smanjenje“ prihoda CIOS grupi. No, unatoč tome, prošle je godine ostvaren najbolji poslovni rezultat u trideset godina postojanja tvrtke s ukupnim poslovnim prihodom od 2,74 milijarde kuna te ostvarenom dobiti od 333 milijuna kuna prije oporezivanje te plaćenim porezom na dobit u iznosu višem od 52 milijuna kuna - ističu iz CIOS-a. Na kraju zaključuju kako sve promjene smatraju legitimnim pravom gradonačelnika i podržavaju one pozitivne.

- Gradonačelnik je i dobio mandat od građana da napravi pozitivne promjene, ali nedopustivo je da isti ti građani Zagreba, među kojima su i zaposlenici CIOS grupe, budu taoci neshvatljive, nerazumne i neutemeljene netrpeljivosti gradonačelnika prema poduzetnicima te da se građanima istovremeno, zbog neredovitog odvoza otpada i općenito smanjene kvalitete komunalnih usluga, značajno smanjuje i kvaliteta života. Dok gradonačelnik nameće idiličnu sliku o stanju na području zbrinjavanja otpada i uštedama, unatoč svakodnevnim prizorima koji ga snažno opovrgavaju, pitamo se živimo li uopće s njim u istome gradu ili je on gradonačelnik nekog drugog grada – zaključuju iz CIOS-a.

Najčitaniji članci