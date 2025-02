Bivši šef Sljemena kritizira Tomaševića: ’Staru žičaru su dosad mogli jeftino popraviti’

Gradska uprava je mogla popraviti staru žičaru za 200.000 eura jer nije istina da je ona uništena. A za novu je odmah pored ucrtana trasa i ona se mogla graditi, a ne vaditi betonske stupove i uklanjati staru jer samo to će koštati pola milijuna eura, kaže nam to dugogodišnji šef zagrebačkog Sljemena Dragutin Žiljak. On je danas u mirovini nakon što je bio najdugovječniji voditelj, izgradio je niz infrastrukture na Sljemenu i jedan je od zaslužnih za skijaški kup u Zagrebu. Bio je i bliski suradnik pokojnog gradonačelnika Zagreba Milana Bandića. Žiljak nam se s kritikom trenutačne gradske uprave na čelu s Tomislavom Tomaševića javio nakon što smo otkrili nevjerojatni apsurd s gradnjom nove četverosjedne žičare za skijaše i rekreativce na Sljemenu.

