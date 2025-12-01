Bivši voditelj dobio posao u SDP-u: Imat će važnu ulogu

Televizijski voditelj i politički reporter Adrian De Vrgna napustio je nedavno RTL televiziju. Stranka SDP objavila je kako će De Vrgna preuzeti dužnost glasnogovornika i direktora komunikacija SDP-a.

- Ovim imenovanjem stranka nastavlja profesionalizaciju komunikacije te osigurava strukturirano i transparentno informiranje javnosti o svojim prioritetima i ključnim porukama - priopćili su iz SDP-a.

Kako kažu iz SDP-a, bivši voditelj RTL-a bit će odgovoran za planiranje i koordinaciju komunikacijskih aktivnosti, suradnju s medijima te dosljedno i jasno predstavljanje politika i stavova SDP-a u javnom prostoru.