Obavijesti

News

Komentari 0
ADRIAN DE VRGNA

Bivši voditelj dobio posao u SDP-u: Imat će važnu ulogu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši voditelj dobio posao u SDP-u: Imat će važnu ulogu
Zagreb: Održan je Story Hall of Fame | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kako kažu iz SDP-a, bivši voditelj RTL-a bit će odgovoran za planiranje i koordinaciju komunikacijskih aktivnosti, suradnju s medijima te dosljedno i jasno predstavljanje politika i stavova SDP-a u javnom prostoru

Televizijski voditelj i politički reporter Adrian De Vrgna napustio je nedavno RTL televiziju. Stranka SDP objavila je kako će De Vrgna preuzeti dužnost glasnogovornika i direktora komunikacija SDP-a.

- Ovim imenovanjem stranka nastavlja profesionalizaciju komunikacije te osigurava strukturirano i transparentno informiranje javnosti o svojim prioritetima i ključnim porukama - priopćili su iz SDP-a.

INTERVJU: SAŠA ĐUJIĆ Hajdaš Dončić, realno gledajući, ima jači životopis od Plenkija. Ne glumi lidera, on to živi...
Hajdaš Dončić, realno gledajući, ima jači životopis od Plenkija. Ne glumi lidera, on to živi...

Kako kažu iz SDP-a, bivši voditelj RTL-a bit će odgovoran za planiranje i koordinaciju komunikacijskih aktivnosti, suradnju s medijima te dosljedno i jasno predstavljanje politika i stavova SDP-a u javnom prostoru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
NOVE PROMJENE

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja

Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja
Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'
UŽAS U MEDULINU

Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije ženske osobe na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti. Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

Nova privremena regulacija znači da će vozila i u smjeru istoka i u smjeru zapada prometovati po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025