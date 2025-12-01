Kako kažu iz SDP-a, bivši voditelj RTL-a bit će odgovoran za planiranje i koordinaciju komunikacijskih aktivnosti, suradnju s medijima te dosljedno i jasno predstavljanje politika i stavova SDP-a u javnom prostoru
ADRIAN DE VRGNA
Bivši voditelj dobio posao u SDP-u: Imat će važnu ulogu
Čitanje članka: < 1 min
Televizijski voditelj i politički reporter Adrian De Vrgna napustio je nedavno RTL televiziju. Stranka SDP objavila je kako će De Vrgna preuzeti dužnost glasnogovornika i direktora komunikacija SDP-a.
- Ovim imenovanjem stranka nastavlja profesionalizaciju komunikacije te osigurava strukturirano i transparentno informiranje javnosti o svojim prioritetima i ključnim porukama - priopćili su iz SDP-a.
Kako kažu iz SDP-a, bivši voditelj RTL-a bit će odgovoran za planiranje i koordinaciju komunikacijskih aktivnosti, suradnju s medijima te dosljedno i jasno predstavljanje politika i stavova SDP-a u javnom prostoru.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku